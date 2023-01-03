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Maaş hesaba yatmadan et ve yumurtaya zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından memur ve emekliye verilen yüzde 25'lik zam, hesaplara yatmadan temel gıda maddelerine zam yağmuru başladı. 

03 Ocak 2023 Salı 18:57
Maaş hesaba yatmadan et ve yumurtaya zam geldi

Maaş hesaba yatmadan et ve yumurtaya zam geldi

Yandaş medya kurumlarının 'Büyük müjde' olarak duyurduğu memur ve emekliye verilen yüzde 25'lik zam, hesaplara 15 gün sonra yatmaya başlayacak, ancak bu zam oranı bugün temel gıda maddelerine yapılan fiyat artışlarıyla eridi. Yumurta, et ürünleri ve sigaraya yapılan zamlar sosyal medyada ücret fiyatlarına gelen artışlarla karşılaştırılken ortaya karamsar bir tablo çıktı.

Et ve yumurta fiyatlarına zam geldi. Yumurta fiyatı hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yükseldi. 2021 yılında 20 lira olan 30'lu yumurta fiyatı 2022'de üç katına çıktı. Market raflarında 30'lu yumurta, ortalama 65 liradan satılıyor.


NTV'de bugün yer alan habere göre, sektör yetkilileri fiyatların seyrini, maliyetlerin belirleyeceğini ifade ediyor. 2023 yılında yumurta fiyatlarında yüksek artışların yaşanmayacağı öngörülüyor.

ET ZAMMI SABAH İLAN EDİLDİ

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi.

Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti.

Habere göre, Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5 ila 8 lira arasında fiyat artışına gitti.

Böylece kuzu karkasın kilogram fiyatı 92 liradan 99 liraya yükseltildi.

Ayrıca kurum tarafından yapılan açıklamada, üreticilere kıvırcık ırkı kuzular için kilogram başına 10 lira "Kıvırcık Kuzu Primi" verileceği kaydedildi.

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