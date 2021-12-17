MAN, yeni nesil kamyonları ile çıtayı bir kez daha yükseltti

Durmanın geri adım atmak olduğuna inanan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., tedarik ve üretim kısıtları nedeniyle zorlu geçen 2021 yılında başarısını sürdürdü. Araçların yakıt tüketimi ve teknolojisi konusunda çıtayı daha da yükselten MAN, yarının teknolojisi ile donattığı yeni nesil kamyonları ile yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğü müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına en ideal çözümler sunmaya devam etti.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Tedarik konularında yaşanan sıkıntılar üretim ve pazarı etkilese de yeni nesil aslanlarımız ile satış adedinde pazarın üstünde bir büyüme yakaladık. Yılsonuna kadar da satış adedimizi geçen yılın iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2021’de yeni nesil MAN TGX aracımız, sektörün en prestijli ödülü olan ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülünü aldı. Ayrıca yılın sonlarına doğru yeni nesil TG3 serisi araçlarımızı, görkemli bir lansman ile değerli paydaşlarımızla buluşturduk. Yeni teknolojilerle birlikte daha düşük tüketim ve daha fazla sürdürülebilirliğe sahip 2022 model araçlarımız ile önümüzdeki yılda da müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 2021 satış stratejileri ile 2022 hedefleri hakkında şunları söyledi:

“MAN araçlarımız, pandeminin getirmiş olduğu tedarik ve üretim zorluklarına rağmen yoğun bir rekabete sahne olan Türkiye kamyon pazarında 2021 yılında da fark yaratmaya devam ettiler. TGX ve TGS çekicilerimiz, sahip oldukları özellikler ve sundukları avantajlarla yine sektörde öne çıktılar. Özellikle 2021 yılında ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülünü alan araçlarımızın teslimatlarına başlamamız ile birlikte bu araçlarımız lojistik sektörünün tüm aktörleri tarafından tercih edilen bir konuma geldiler. Bunun yanında geleneksel olarak tarihi başarılara imza attığımız inşaat sektöründe de TGS grubu araçlarımız ile altyapıdan taşımacılığa, zorlu yük ve yol şartlarında pek çok alanda tercih edilen marka olmaya devam ettik.

MAN TGX, ‘Truck of the Year 2021’ ödülü ile iddiasını ortaya koydu

Bizim için; 2021 yılı, 2020 yılında dünya lansmanı yaptığımız yeni nesil MAN TGX araçlarımıza olan yoğun ilgi ile başladı. Öncü teknolojisi ve üstün performansı ile her zaman ve her şartta farkını ortaya koyan MAN kamyonlarımız, yakıt tüketimi, yardım sistemleri, sürücü odaklı ve dijital ağ bakımından sektörde yeni standartları belirlemeye devam ettiler.

MAN olarak, kusursuz ve tamamen yenilenmiş yeni nesil kamyon jenerasyonumuzdan oluşan geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimize bu yılda da yine en iyiyi sunduk. Yıl içerisinde, yeni nesil MAN TGX kamyonumuz, Avrupa çapında 24 büyük kamyon dergisini temsil eden 24 ticari araç editörü ve kıdemli gazeteciden oluşan bir jüri tarafından, sektörün en prestijli ödülü olan ‘International Truck of the Year 2021-Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü. Tüm bu olumlu gelişmeler 2021 yılına hızlı başlamamızı, önemli firmalara büyük satışlar gerçekleştirmemizi ve yılın ilk yarısında neredeyse tüm araç siparişlerimizi almamızı sağladı.

2021 yılı, ağır ticari pazarının büyüdüğü bir yıl oldu

Kasım ayı sonu itibariyle 23.000 adedi aşan ağır ticari araçlar pazarı, bu adet sayısı ile 2015 yılından sonraki en yüksek seviyeyi yakaladı. Üretim tarafında yaşanan sıkıntılara rağmen hız kesmeden artan talep ile son 5 yılın en yüksek satış adetlerine ulaşılmış oldu.

Son birkaç ayda yaşanan kur ve faiz dalgalanmaları bile pazarın yukarı yönlü olan seyrine olumsuz bir etki yapamadı. 2022 yılında da talep artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim kapasitelerinin bu hıza ayak uydurmasına bağlı olarak, 2022 yılında da pazarda yine bir artışın yaşanabileceğini düşünüyoruz.

Lojistik sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri olduk

Küresel salgın, hayatın pek çok alanında radikal değişimleri beraberinde getirdi. Pandemi ile birlikte dünya ekonomileri durma noktasına gelirken, lojistik sektörü de tam aksine artan bir yoğunlukla faaliyetlerine devam etti. Yıllardır yavaşlama eğiliminde olan lojistik sektöründeki yeni yatırımların yanı sıra bu süreçte atılan olumlu adımlar, yaşanan kur dalgalanmasına rağmen talebi artırdı.

MAN ise, pandemi sürecinde üretim kısıtlamalarının da yaşandığı ilk yoğun dönemin ardından tam zamanlı üretime başladı. Bu sayede lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir şekilde cevap verdik. Özellikle ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülünü kazanan araçlarımızın Mart ayından itibaren Türkiye’de teslimatlarına başlamamamız ile birlikte lojistik sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri olduk.

Satış adedinde geçen yılın iki katına ulaşmayı hedefliyoruz

İnşaat sektöründe de yıllardır şantiye sahalarında çok zorlu yol ve yük şartlarında sağlamış olduğumuz müşteri memnuniyetini, yeni nesil TG3 serisi araçlarımız ile farklı bir boyuta taşıdık. Türkiye’nin en önemli projelerinde, altyapı işlerinde daha önce olmadığımız filolarda kendimizi ve araç kalitemizi gösterdik. Araçlarımız zorlu iş kollarındaki performansları ile müşterilerimizden yoğun ilgi gördüler.

Ağır nakliye araçlarının oluşturduğu Off Road Çekici pazarında ise, Kasım ayı sonu itibariyle ulaştığımız yüzde 48’lik pazar payı oranımız ile liderliğe ulaştık. Başarılı bir yıl geçirdiğimiz bu alandaki liderliğimizi, önümüzdeki süreçte daha da perçinlemeyi amaçlıyoruz.

Tüm bunların sonucu olarak da pazar büyüme oranlarının üstünde bir artış yakaladık. Bu başarımız ile de 2021 yılını, geçen yılın yaklaşık iki katı araç satışı ile kapatmayı hedefliyoruz.

TG3’ün Türkiye lansmanını görkemli bir etkinlik ile gerçekleştirdik

Dünya Lansmanı 2020 yılı Şubat ayında İspanya’nın Bilbao kentinde yapılan MAN’ın yeni nesil TG3 serisi araçlarının Türkiye tanıtımını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Yarının teknolojisini bugünden kullanıcılarına sunan TG3 serisi araçlarımızın Türkiye lansmanını 19 Kasım 2021’de İstanbul’da görkemli bir etkinlik ile gerçekleştirdik.

Lansmanda; kalitesi, modern teknik donanımı ve sıfırdan yeniden tasarlanan kabin konseptiyle ‘International Truck of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görülen aracımızı, 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni teknolojik özellik ve üstünlükler ile hangi seviyeye getirdiğimizi yaşam boyu iş ortaklarımız ile paylaştık. 500’den fazla seçkin davetlimizin katıldığı bu özel etkinlikte, kazandığımız ödülü gerçek sahibi olan çok değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile paylaşarak, yakamıza taktık.

2022’de de müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı olmaya devam edeceğiz

Lansmanda ayrıca sektör standartlarını çok yüksek bir noktaya çekerek, hak etmiş olduğumuz ödülü bize getiren önemli değişimlerin altını çizdik. TG3 serisi araçlarımızı, pek çok yeniliğin yanında, yeni motor teknolojileri, Optiview Dijital Görüntü Sistemi, aerodinamik güneşlik, rakipsiz sürüş desteklerimiz gibi özellikler ile taçlandırdığımızın müjdesini verdik.

Yeni nesil MAN kamyonlarımız, teknik verim önlemlerinin hepsi bir araya geldiğinde daha tasarruflu, daha sürdürülebilir, daha ekonomik bir hale geldi. Müşteri memnuniyetini farklı bir boyuta taşıyan yeni nesil araçlarımızın; hayat boyu düşük işletme maliyetleri ile müşterilerimizin ekonomik çıkarlarına ve günlük işlerinin kolaylaşmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

MAN olarak, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğe yönelik tamamen yenilenmiş bir ürün yelpazesiyle 2022 yılında da müşterilerimizin yaşam boyu iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”