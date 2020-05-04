Mitsubishi Electric patent rekoru kırdı

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) açıkladığı 2019 yılında yapılan uluslararası patent başvuruları sıralamasında dünyada ikinci, Japon şirketleri arasında ise birinci oldu. Beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında ilk sırada yer alan Mitsubishi Electric, 2019 yılında toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaptı.

Üstün teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve pek çok farklı sektöre yönelik yüksek kaliteye sahip inovatif ürünleriyle tanınan Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. İş faaliyetlerindeki globalleşme stratejisi doğrultusunda çok sayıda uluslararası patent başvurusu yapan Mitsubishi Electric, beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında zirvede yer alma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz altı yıl arka arkaya küresel olarak ilk 10 şirket arasında yer alan Mitsubishi Electric, 2019 yılında toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaptı.

Bir asra yaklaşan köklü inovasyon mirasını, hizmet verdiği tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru analiz etme yetisiyle birleştiren Mitsubishi Electric, son yıllarda patent başvurularını ağırlıklı olarak IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Yapay Zekâ (AI-Artificial Intelligence) destekli çözümler alanında gerçekleştiriyor. Yürüttüğü küresel fikri mülkiyet çalışmaları ve uluslararası standart stratejileri kapsamında patent başvurularını artırmayı planlayan Mitsubishi Electric, böylelikle rekabet üstünlüğünü güçlendirmeyi ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.