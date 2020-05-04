Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Mitsubishi Electric patent rekoru kırdı

Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) açıkladığı 2019 yılında yapılan uluslararası patent başvuruları sıralamasında dünyada ikinci, Japon şirketleri arasında ise birinci oldu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:25
Mitsubishi Electric patent rekoru kırdı

Mitsubishi Electric patent rekoru kırdı

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) açıkladığı 2019 yılında yapılan uluslararası patent başvuruları sıralamasında dünyada ikinci, Japon şirketleri arasında ise birinci oldu. Beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında ilk sırada yer alan Mitsubishi Electric, 2019 yılında toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaptı.

Üstün teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve pek çok farklı sektöre yönelik yüksek kaliteye sahip inovatif ürünleriyle tanınan Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. İş faaliyetlerindeki globalleşme stratejisi doğrultusunda çok sayıda uluslararası patent başvurusu yapan Mitsubishi Electric, beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında zirvede yer alma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz altı yıl arka arkaya küresel olarak ilk 10 şirket arasında yer alan Mitsubishi Electric, 2019 yılında toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaptı.

Bir asra yaklaşan köklü inovasyon mirasını, hizmet verdiği tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru analiz etme yetisiyle birleştiren Mitsubishi Electric, son yıllarda patent başvurularını ağırlıklı olarak IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Yapay Zekâ (AI-Artificial Intelligence) destekli çözümler alanında gerçekleştiriyor. Yürüttüğü küresel fikri mülkiyet çalışmaları ve uluslararası standart stratejileri kapsamında patent başvurularını artırmayı planlayan Mitsubishi Electric, böylelikle rekabet üstünlüğünü güçlendirmeyi ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.

Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır
Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır
Mitsubishi Electric’ten Yeni Uydu Üretim Tesisi
Mitsubishi Electric’ten Yeni Uydu Üretim Tesisi
Virüs, bakteri, toz ve alerjenlere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Virüs, bakteri, toz ve alerjenlere karşı iç ortam hava kalitesi çok önemli
Mitsubishi’den bahar servis kampanyası
Mitsubishi’den bahar servis kampanyası
Mitsubishi’den servis güvencesi
Mitsubishi’den servis güvencesi
Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel kampanyalar 
Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel kampanyalar 
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Lider Mitsubishi L200, tahtı bırakmıyor!
Lider Mitsubishi L200, tahtı bırakmıyor!
Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya
Kızılay ve Bereket Döner'den Ramazan'da Anlamlı Kampanya
Virüs Z kuşağına stok yapmayı öğretti
Virüs Z kuşağına stok yapmayı öğretti
İstanbul halkı borç kıskacında | Takipteki krediler yüzde 59 arttı
İstanbul halkı borç kıskacında | Takipteki krediler yüzde 59 arttı
Doğru pompa seçimi ile sanayide maksimum enerji tasarrufu
Doğru pompa seçimi ile sanayide maksimum enerji tasarrufu
Covid-19 ile E-Ticaret kuralları nasıl değişti?
Covid-19 ile E-Ticaret kuralları nasıl değişti?
COVID-19’un Türkiye Bankacılık Sektörüne Etkileri
COVID-19’un Türkiye Bankacılık Sektörüne Etkileri
Penti'den coronavirüs istihdamı | Pandemide 120 kişiye iş sağladı
Penti'den coronavirüs istihdamı | Pandemide 120 kişiye iş sağladı
Ülker 2020’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam etti
Ülker 2020’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam etti
Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu
Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'dan önemli uyarılar
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'dan önemli uyarılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim