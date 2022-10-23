Mobilya Sektörünü Daha İleriye Taşımak İçin Çalışıyoruz



Masko yönetim kurulu başkanı olduktan sonra Masko'nun ve mobilya sektörünün birçok problemininin çözülmesinde önemli çalışmalar yürüten Mehmet Mutlu, şimdi de Türkiye’nin en büyük mobilya komitesi olan İTO 71. komite için çalışmalara başladı.





Türkiye’nin en büyük mobilya komitesi olan İTO 71. komitenin önümüzdeki dönem üyelerinin seçileceği komite seçimi 9 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Mobilya sektöründeki mobilya çarşıları ve mobilya dernekleri ile birlikte hareket eden Mehmet Mutlu, İTO 71. komitede mobilya sektörüne daha çok katkı sağlayacak ve problemlerin kaynağından çözüme yönlendirecek bir ekip ile güç birliği yaparak 71 komite seçimlerine hazırlanıyor.





Koltuk Takımı ve Yatak Odası Takımlarında Masko Farkı





İçinde bulundurduğu tüm mobilya firmaları ile Türkiye’nin ve hatta dünyanın en büyük mobilya çarşısı. Birbirinden farklı mobilya markası ve mobilya modeli ile hizmet veren İstanbul merkezli mobilya sitesi; koltuk takımları, yatak odası takımı gibi birçok alanda hizmet veren firmaları bünyesinde barındırıyor.

Tüm mobilya firmaları için buraya gelebilirsiniz.

İstikbal koltuk takımı en bilinen ve en çok takip edilen mobilya firmalarının yanı sıra; Masko Mobilya Kenti’nde, dekorasyon projeleri gerçekleştiren ve daha farklı mobilya modelleri satış ve tasarımını yapan mobilya firmaları da bulunuyor.





Klasik mobilyadan modern mobilyaya, lüks mobilya modellerinden daha minimal modellere kadar birçok farklı modelde tasarım ve üretim yapan firmalar için Masko web sitesini de inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Özellikle evlerin en önemli mobilya gruplarından olan koltuk takımları ve yatak odası takımı gibi başlıca mobilya gruplarını, size özel olarak tasarlayan ve üreten Masko firmaları, vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile de ön plana çıkmaktadır.





Konfor alanlarındaki güvence…

Öte yandan Masko’nun en önemli özelliklerinden biri, firmadan satın aldığınız mobilya modelini veya herhangi bir hizmeti güvence altına almasıdır. Masko Yönetimi ve Masko firmaları, yüzde yüz müşteri memnuniyeti adına birçok farklı çalışma gerçekleştirmektedir.

Masko web sitesini ziyaret ederek Masko çalışmaları hakkında bilgi alabilir ve Masko firmalarını listeli bir şekilde görebilirsiniz.