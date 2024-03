NR1 Gold Token Bitci’de arz ediliyor!

Bitci Borsa, NR1 Gold Token arzıyla sanat etkinlikleri ve müzik dünyasında yatırımcılara özel avantajlar sağlıyor. Toplamda 150 milyon adet üretilen token’ın arz süreci 15 Mart 2024 ile 5 Nisan 2024 tarihleri arasında devam ederken, listelemesi 9 Nisan 2024'te gerçekleşecek.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci, yenilikçi projelerle kullanıcıları için farklı yatırım seçenekleri sunmaya devam ediyor. TV ve radyo kanalı Number1’ın yeni global dijital varlık girişimi NR1 Gold Token’ı arz eden Bitci Borsa, aynı zamanda sanat dünyasında da önemli bir adım atıyor. NR1 Gold Token; yurt dışındaki çeşitli etkinliklerde, konserlerde, sanat etkinliklerinde ve müzisyen buluşmalarında yatırımcılara çeşitli avantajlar sunarak kullanıcılara özel deneyimler sağlamayı hedefliyor.

TRY, USDT ve TUSD olarak satışa sunulacak NR1 Gold Token, toplam 150 milyon üretildi. Arz fiyatı 0,10 TRY olarak belirlenen token’ın arz süreci 15 Mart 2024’ten 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek. Kişi başı en az katılım 10 TRY veya değerinde USDT, TUSD; en fazla katılım 500 bin TRY veya değerinde USDT, TUSD olarak belirlendi. 9 Nisan 2024 saat 15:00’te listelenecek NR1 Gold Token, kullanıcılara farklı deneyimler sunacak.

NR1 Gold Token’ı listelemesiyle yatırımcılarına çeşitli fırsatlar sunan Bitci Borsa, finansal kazanç sağlamanın yanında sanat etkinliklerini ve müzik dünyasındaki deneyimleri de zenginleştiriyor.