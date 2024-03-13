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Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolar doğrudahn yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı

13 Mart 2024 Çarşamba 09:05
Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolar doğrudahn yatırım geldi






Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolar doğrudahn yatırım geldi

Ocak Ayında Türkiye’ye 910 Milyon Dolar Değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Girişi Gerçekleşti

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Mart 2024’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2024 yılının Ocak ayında Türkiye’ye 910 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

12 Mart 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Ocak ayında, Türkiye’ye, 910 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Toplam UDY girişi içerisinde, yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti.

910 milyon dolarlık yatırım girişi ile bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla, yüzde 20’lik bir artış kaydedildi. Ocak ayında çekilen UDY, aynı ay içerisindeki cari açığın %36’sına karşılık geldi. 2002 yılından itibaren değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye gerçekleşen kümülatif UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

2024 yılın Ocak ayı içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 399 milyon dolarlık bir hacme sahip olup sektörel kompozisyonda 167 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişiyle, madencilik ve taş ocakçılığı, toplam yatırım sermayesi girişlerinin %42’sine ev sahipliği yaptı. Toptan ve perakende ticaret, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilemeye devam ederek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin %15’ini çekti.

Ocak ayında en fazla uluslararası yatırım, ABD’den geldi

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2024’ün ilk ayında yüzde 27’lik bir pay aldı. Ocak 2024’te %44’lük payı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öne çıktı. ABD’yi %17 ile Almanya ve %12 ile Birleşik Krallık (BK) izledi.

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