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Okul Alışverişinde Kişisel Verilerinize Daha Çok Sahip Çıkın

18 milyondan fazla öğrenci uzun bir aradan sonra okuluyla buluşurken milyonlarca anne-baba, çocuklarının kırtasiye ve okul ihtiyacını karşılamak için internet sitelerinde en uygun ürünü en uygun fiyata almaya çalışıyorlar.

06 Eylül 2021 Pazartesi 22:00
Okul Alışverişinde Kişisel Verilerinize Daha Çok Sahip Çıkın

Okul Alışverişinde Kişisel Verilerinize Daha Çok Sahip Çıkın

Türkiye Eylül ayında yeni normalleşmenin en önemli adımını atıyor. Okullar açılırken milyonlarca vatandaş çocuklarının okul alışverişi için sanal mağazalara akın ediyor. Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 2021 -2022 Eğitim-Öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dilerken aileleri, KVKK anlamında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye genelinde okullarda ilk ders zili çaldı, 18 milyondan fazla öğrenci uzun bir aradan sonra okuluyla buluşurken milyonlarca anne-baba, çocuklarının kırtasiye ve okul ihtiyacını karşılamak için internet sitelerinde en uygun ürünü en uygun fiyata almaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde kişisel verileri korumanın her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, anne ve babalara güvenli alışveriş konusunda önemli bilgiler verdi.

GÜVENLİ UYGULAMALAR GÜVENİLİR SİTELER VE MARKALAR TERCİH EDİLMELİ

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, internetten alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşların kişisel ve finansal verilerini güvenliği için şu tavsiyelerde bulundu:

*Alışveriş öncesi mutlaka önünüzde açık olan tarayıcının adres çubuğunu kontrol edin.

*Girdiğiniz sitenin adres satırında (-) tire işaretlerine dikkat edin. Taklit bir sitenin kurbanı olmayın.

*Alışveriş sitelerinde ödeme sayfasında mutlaka “https” etiketi ve kilit işareti bulunmalı.

*Sitede kullanılan Türkçenin düzgün olup olmadığına bakmayı ihmal etmeyin.

*Sitenin yanlarından çıkan fazla sayıda reklamlar, bir güvenlik açığı olabileceği konusunda erken uyarı olabilir.

*Firma bilgilerinin açıkça verilip verilmediğini kontrol edin; şirkete ait iletişim, üretim, açık adres gibi bilgiler yoksa uzak durun.

*Ödeme adımına gelince 3D Secure kullanıldığına dikkat edilmelidir.

*Sık sorulan sorulara verilen cevapların net ve açık olduğundan emin olun.

*Alışveriş esnasında çıkabilecek sorunlar için ulaşabileceğiniz yetkili olup olmadığını araştırın.

*Başka müşterilerin yorumlarını titizlikle okuyun. Sahte yorumlar sizi yanlış adımlar atmaya zorluyorsa o siteyi terk edin. 

*Alışveriş sitesinin sosyal medya sayfalarının aktif kullanılıp kullanılmadığını mutlaka gözden geçirin. Sosyal medyada aynı alışveriş sitesini kullananların yorumlarını dikkate alın.

 
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ RİSKE ATMAYIN
 

Sürekli alışveriş yaptığımız marketten, tedavi gördüğümüz sağlık kuruluşuna, gündelik hayatımızın vazgeçilmezi mobil cihazların içerisindeki uygulamalara ve tabi GSM operatörlerine kadar, binlerce kurumda kişisel bilgilerimizi bırakıyoruz. Bu bilgilerin emin ellerde olması gerektiğine dikkat çeken Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, konunun son beş yıldır kamuoyunun gündeminde olduğunu belirterek; "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu her yurttaşın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın sahip olduğu kişisel bilgilerin saklanması ve korunmasıyla ilgili kuralları, sorumlulukları ve ihlali halinde getirilen ceza ve yaptırımları içeren uygulama hepimizi çok yakından ilgilendiriyor." dedi. 


Pak yaptığı açıklamada KVKK ile getirilen yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu ancak sahada uygulama ve denetimin çok daha önemli olduğunu belirterek son yıllarda artan siber saldırılarda daha çok finans kurumları ile yüksek müşteri portföyüne sahip dijital platformların hedef olduğuna dikkat çekti. 

Anahtar Kelimeler:
KVKKRasyotek
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