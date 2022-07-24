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Orta sınıf kalmayınca esnaf kepenk kapattı

Ülkemizde yaşanan hiperenflasyonla geliri her geçen gün eriyen ortasınıf alışverişini kısınca esnaf zora girdi. 5 ayda 47 bin 128 esnaf kepenk kapattı

24 Temmuz 2022 Pazar 12:32
Orta sınıf kalmayınca esnaf kepenk kapattı

Yaklaşık bir senedir yaşadığımız ekonomik kriz ve hiperenflasyonun etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Çoğu esnafın müşterileri arasında bulunan orta sınıfın geliri düşünce ve orta sınıf temel ihtiyaçlarını almaya yönelince onlara mal ve hizmet sunan esnaf zora girdi. Masraflarını çeviremeyen esnaf kepenk kapatmaya başladı. 
Pandemi nedeniyle zaten zor günler yaşayan esnafın halkın ve bilhassa orta kesimin gelirinin düşmesi ile müşteri sayısı azaldı. Ortalama orta sınıfa hitap eden esnafın günlük masrafı bile çıkaramayacak noktaya geldiği belirtiliyor. 

ORTA SINIFIN TABUTUNA ÇİVİ ÇAKILDI

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ortasınıfın daha geniş bir kitleyi kapsaması ile gerçekleşir. Özallı yıllarda Türkiye orta sınıfın yaygınlığı ile övünüyordu. Her ülkede zenginler ve fakirler vardır, ancak önemli olan bu orta sınıfın daha geniş bir toplum kesimini içine almasıdır. Bizim gibi ülkelerde ticaretin dönmesi ve ekonominin belli bir refahı sağlaması için ortasınıfın alım gücü çok önemlidir. Ancak son aylarda yaşadığımız kriz ülkenin ortasınıfını çökertti, orta sınıfla birlikte ona bağlı olan kesimler de çökmeye başladı. Hiperenflasyon ortasınıfı alt kesime dahil ederken üstteki zengin kesim ise parasına para kattı. Ancak ticaretin dönmesi esnafın müşteri bulması orta sınıfın alışveriş gücünü korumasına bağlıydı. Şimdi o güç olmayınca esnaf kepenk kapatmaya başladı. 

MÜŞTERİ YOKSA PARA YOK

İstatistiklere göre Türkiye’de 2.5 milyon esnaf bulunuyor. Bunlardan her birinde ortalama 3 kişi çalışıyor. Esnaf direkt 7 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ancak her gün gelen zamlar, enerji fiyatlarındaki fahiş artışlar ve azalan müşteri nedeniyle iş yapamaz konuma gelen binlerce esnaf işi bırakmak zorunda kalıyor.Dükkanını çevirmekte zorlananlar kepenk kapatıyor. 
Kepenk kapatmayan ise devretme yolunu seçiyor. Her gün devren kiralık ve satılık lokanta, bakkal sayısı artıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için batıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı Nisan 2022 itibarıyla 62 milyar 407 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise 300 bine dayandı.


 

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Orta SınıfEsnafEkonomik KrizHiperenflasyonAlımgücü
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