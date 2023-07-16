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Palandöken | Esnaf marşa basamaz hale geliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışı ile artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlar ile esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak A’dan Z’ ye tüm ürünlere yansıyacaktır.

16 Temmuz 2023 Pazar 15:22
Palandöken | Esnaf marşa basamaz hale geliyor

Palandöken | Ticari akaryakıt şart oldu


ANKARA- Akaryakıt fiyatlarına yapılan ÖTV zammını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışı ile artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlar ile esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak A’dan Z’ ye tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızı alım gücünü düşürecek enflasyonu artıracaktır” dedi. 

-“ESNAFIMIZ MARŞA BASAMAZ HALE GELİYOR”

Akaryakıta ÖTV artışını içeren kararın Resmi Gazetede yayınlanarak zammın yürürlüğe girmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçerken, benzin liraya dayandı. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaşta bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer. Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan ‘ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl bu akaryakıt öncesinde MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz. Zamlar piyasaya yeni zam ve enflasyon olarak yansıyacaktır. Zaman kaybedilmeden bu zamdan vaz geçilmelidir. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak” diye konuştu.

ZİNCİRLER YENİ MODEL OLUŞTURARAK OTOMATLARLA 24 SAAT AÇIK

Zincir marketlerin yeni bir model oluşturarak kazançlarına kazanç kattığına ve bu yeni sistemin küçük esnafı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğuna vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız saat 22.00’de dükkân kapatırken bazı zincir marketlerin otomatlarla 7/24 satış yapması piyasada çok büyük bir haksız rekabet oluşturuyor. Esnafımız dükkânın önüne fazladan bir kasa koyduğunda bile kolluk kuvvetleri tarafından ceza verilirken zincir marketlerin her türlü emtiayı otomata koyması adil değil. Anayasa’nın 173. Maddesinde de belirtildiği gibi esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalıdır. Bunun için de yıllardır kangren haline gelen Perakende Yasası düzenlenerek zaman kaybedilmeden bu kuralsızlığın önüne geçilmeli” dedi.

-“BİNLERCE MAĞAZA YETMİYORMUŞ GİBİ 7/24 SATIŞ YAPMAK HAKSIZLIK”

Zincir marketlerin ülke genelinde on binlerce mağaza açarak akla gelen her ürünü satması yetmiyormuş gibi bir de otomatlar ile 7/24 satış yapmasının ahlaki olmadığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın sattığı bütün ürünleri otomatlara koyup 24 saat satış yapmak hakkaniyetle bağdaşmıyor. Bunların amacı küçük esnafı bitirmekten başka bir şey değil. Esnafın ayakta kalması sadece bu insanların vicdanına terk edilmemeli. Bugün gıda ürünleri ile başlayıp yarın her türlü ürünü satacaklar. Piyasada fiyat istikrarsızlığının sürdüğü bir dönemde esnafımızın böyle büyük bir sermaye ile karşı karşıya bırakılması küçük sermayesi ve yoğun emeği ile mücadele eden insanları yok eder. Esnaf ve sanatkarımızın ışığını söndüren bu mağduriyet acilen giderilmeli. Hükumetimiz, ilgili Bakanlıklar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın kararı ile Perakende Yasası güncellenmeli. Aksi halde esnafın iş yapma kabiliyeti kalmadığı gibi vatandaşın da fiyat istikrarı beklentisi kalmayacak” şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2023 15:25
Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi Palandöken
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