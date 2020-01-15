Pestisit Yasağı Bakanlık Gündeminde | Tarım'da devrim gibi süreç başladı



Türkiye'nin tarım topraklarını adeta zehirleyen pestisitlerle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zehirsiz Kampanya ile acilen yasaklanması talep edilen 13 etken maddenin de aralarında yer aldığı 41 pestisit etken maddesinin kullanımdan kaldırılması konusunda üniversitelerden görüş istedi.



Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Kasım 2019’da herkesi insanların sinir ve hormonal sistemine zarar veren, pek çok kanser türüne, lösemiye, kısırlığa neden olan, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybına sebep olan, ekosistemi tahrip eden, toprağımızı ve suyumuzu zehirleyen pestisitlere karşı harekete geçmeye çağırarak Zehirsiz Kampanya’yı başlattı. Zehirsiz Kampanya kısa süre içerisinde 100 bin imzaya ulaştı, hatta kampanya talepleri ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verildi ve meclis gündemine taşındı.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yürüttüğü "Zehirsiz Sofralar" Projesi kapsamında 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şu taleplerde bulunuyor:

1-Dünya Sağlık Örgütü tarafından "son derece tehlikeli", "yüksek seviyede tehlikeli" ve "muhtemel kanserojen" olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 etken madde (Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) öncelikle ve acilen yasaklansın.

2-Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli adımlar atılsın; doğa dostu tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle tarım yapan küçük üreticiler desteklensin; üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın.

3-Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.

Taleplerimiz Bakanlık Gündeminde

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelere bir yazı göndererek 41 pestisit etken maddesinin kullanımdan kaldırılması konusunda görüşlerini istedi. 24 Ocak’a kadar üniversitelerden kullanımdan kaldırılması konusunda görüş istenen pestisit listesinde, Zehirsiz Kampanya’nın öncelikle ve acilen yasaklanmasını talep ettiği 13 etken madde de bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerden konuyla ilgili talebini şöyle dile getiriyor: "Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak olan bitki koruma ürününün aktif maddesinin adı geçen yönetmelik kapsamında Avrupa Birliğinde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekmektedir ve dolayısıyla ilgili ülkelerdeki gelişmeler ve yasaklamalar da takip edilmektedir. Ayrıca; Uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncaları görülen aktif maddelerin kullanımının yasaklanması halinde, bu maddeler ülkemizde de yasaklanmaktadır. Bu çerçevede AB ile eş zamanlı olarak 2009 yılından bu yana 185 aktif maddenin ülkemizde de kullanımı sonlandırılmıştır.

Bu kapsamda ülkemizde AB'de kullanımı sonlandırılan veya kullanımı sonlandırılacak olan ancak ülkemizde ruhsatlı bulunan bitki koruma ürünü aktif maddeleri ile ilgili olarak, ülke tarımı ve zararlı organizmalarla mücadele konuları dikkate alınarak ekte isimleri verilen 41 adet aktif maddenin kullanımdan kaldırılması konusundaki görüşlerinizin 24 Ocak 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üniversitelere gönderdiği yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Zehirsiz Tarım Desteklenmeli

Zehirsiz Sofralar Projesi pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki pestisit kullanımını azaltmak amacıyla Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında desteklenmektedir.

Zehirsiz Sofralar Proje Koordinatörü Batur Şehirlioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen bu haberin olumlu olduğunu; ancak, zehirsiz, doğa dostu tarım yöntemlerini geliştirmeye dönük politikalara da acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şehirlioğlu’nun açıklaması şöyle: "Mesele sadece zararlı pestisitlerin yasaklanması değil, ki bunlar da zararlı etkilerine yıllarca maruz kalındıktan sonra yasaklanıyor, mesele mevcut ve gelecek kuşakların, çevrenin sağlığını koruyan, sorumlu, önlemini baştan alan politika ve stratejiler üretmek. Bir pestisiti yasaklayıp, ne yazık ki sıkça görüldüğü gibi, başka bir pestisite ruhsat vermek değil. Ekolojik, sağlıklı ve sürdürülebilir tarım ancak agroekolojik yaklaşımlarla mümkündür. Tarım uygulamaları canlı ekolojik sistemleri temel almalı, onlarla birlikte çalışmalı, onları kendine model almalı ve onların devamlılığına katkıda bulunmalıdır."

Şimdi Zehirsiz Kampanya’ya daha çok destek olma zamanı

Zehirsiz gıda mümkün. Zehirsiz Kampanya'yı daha çok insana ulaştırmak, daha fazla kişinin imzalamasını sağlamak bizim elimizde. Destek olun, bizi zehirleyen pestisitler yasaklansın: Change.org/ZehirsizSofralar



Pestisit nedir, ne değildir?

Pestisit, endüstriyel tarımda mantar, böcek, yabani ot vb. gibi bir tarımsal arazide yetiştirilen ürün dışında kalan çeşitli etkenlere karşı kullanılan zehirli kimyasallar için kullanılan genel addır. Yetiştirilen ürünü yukarıda sözü edilen etkenlerden korumak için tarım ilacı da denilen pestisitler kullanılmakta. Ancak Türk Dil Kurumu’na göre "ilaç", bir hastalığı iyileştiren ya da önleyen madde anlamına gelir. Oysa "tarım ilacı" olarak bilinen pestisitler, herhangi bir hastalığı iyileştirmediği gibi; toprağı, suyu, havayı bunların sonucu olarak da hayvanları ve insanları, zehirlemekte.

Pestisitlerin Sağlığımız Üzerindeki Etkileri:

Pestisitler toprakta, suda ve gıdalarda kalıntı bırakırken tarım işçileri ve çiftçiler pestisit kullanımından doğrudan etkilenmekte. Yapılan son çalışmalar da pestisitlere maruz kalmanın akut ve kronik sağlık sorunlarına neden olduğunu göstermekte. Akut sorunlar kısa bir zamanda fazla miktarda pestisite maruz kalma sonucu ortaya çıkarak en çok çiftçiler ve tarım işçilerinde görülürken; kronik zehirlenmede alınan pestisit miktarı az olsa da pestisite maruz kalma zamana yayılır ve uzun vadede çeşitli hastalıklar ortaya çıkar.

Pestisitlerin insanların sinir ve hormonal sistemine de zarar verdiği bilinmekte. Ayrıca araştırmalar pestisit kullanımı ile sarkomlar (bir tümör grubu), multipl miyelomlar, prostat, pankreas, akciğer gibi kanser türleri, beyin tümörleri, bilişsel ve psikomotorik fonksiyonlarda bozulmalar ve depresyon arasında bağlantı olduğunu göstermekte. Çocuklarda öğrenme ve dikkat eksikliği, duyusal eksiklikler veya gecikmiş gelişim, pestisite maruz kalma sonucu en sık görülen nörolojik bozukluklar arasında yer almakta.