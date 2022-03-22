Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala kırmızı ete yüzde 48 oranında gelen zam vatandaşları çileden çıkardı.

22 Mart 2022 Salı 14:05
Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam

Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam


Enflasyon temel gıda maddelerinin perakende satış fiyatını vurdu. Sütten yumurtaya, etten şekere Ramazan Ayı öncesi gelen zamma tepki yağıyor. Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.

Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.

Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı kararın ardından; söz konusu zamma tepki yağdı. Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi; kırmızı ete gelen yüzde 48'lik zamma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.


 

Anahtar Kelimeler:
ZamRamazan Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Ukrayna savaşı | Küresel şirketlerin gözü Türkiye'de
Rusya Ukrayna savaşı | Küresel şirketlerin gözü Türkiye'de
Emekli Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
Emekli Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor
Doğalgaza zam beklentisi | Nisan ayında geliyor
Üreticiler mazot ve gübre zamlarını protesto etti
Üreticiler mazot ve gübre zamlarını protesto etti
1915Çanakkale Köprüsü Rekor Sürede Tamamlandı
1915Çanakkale Köprüsü Rekor Sürede Tamamlandı
Motorine ağır zam | Gece yarısı zamlı satış başlıyor
Motorine ağır zam | Gece yarısı zamlı satış başlıyor
Kripto paralar için çok önemli uyarı; Kaybedebilirsiniz
Kripto paralar için çok önemli uyarı; Kaybedebilirsiniz
İETT; Akaryakıt giderlerini karşılayamıyoruz
İETT; Akaryakıt giderlerini karşılayamıyoruz
Türkiye Insurtech 2022 ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Insurtech 2022 ödülleri sahiplerini buldu
Sigaralara zam geldi | Zamlı sigara fiyatları
Sigaralara zam geldi | Zamlı sigara fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim