Ramazan öncesi et fiyatlarına ağır zam



Enflasyon temel gıda maddelerinin perakende satış fiyatını vurdu. Sütten yumurtaya, etten şekere Ramazan Ayı öncesi gelen zamma tepki yağıyor. Yurttaş enflasyon, zam yağmuru ve hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak bir zam da kırmızı ete geldi. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.

Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.

Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı kararın ardından; söz konusu zamma tepki yağdı. Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi; kırmızı ete gelen yüzde 48'lik zamma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.



