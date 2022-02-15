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Sakarya Belediyesi yüzde 30'luk su zammını Güncelleme diye savundu

Elektrik, Doğalgaz, Benzin, Motorin fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından vatandaşın cüzdanı yangın yerine döndü. Sakarya Belediyesi ise suya yaptığı yüzde 30'luk artışı 'Günceleme' diye duyurdu

15 Şubat 2022 Salı 17:28
Sakarya Belediyesi yüzde 30'luk su zammını Güncelleme diye savundu

Sakarya Belediyesi yüzde 30'luk su zammını Güncelleme diye savundu


Vatandaşın mutfağını adeta ateşe veren zamlara, yerel yöneticiler körükle gidiyor. Zam diyemeyen belediyeler halka durumu 'Güncelleme, fiyat ayarlaması' diyerek açıklamaya çalışıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulunda, su tarifelerine zam çıktı. 


SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu, SGM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerine zam yapıldı. Su zammı SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden ve Akçay Barajı’ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, maliyetleri karşılamak, şehrimize hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.

GYÜZDE 30’LUK BİR GÜNCELLEME YAPIYORUZ"

Yüce, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın bir fiyat belirlendiğini ifade ederek, "Yüzde 30’luk bir güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
GüncellemeFiyat Güncellemesi
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