Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında

Son yıllarda fosil yakıt maliyetleri giderek tırmanıyor. Bu durum, üretim için doğalgaz, linyit, kömür gibi fosil yakıta ihtiyaç duyan tesisleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Daha ucuz olduğu için tercih edilen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY); geri dönüşümü ekonomik olmayan, kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil gibi atıklardan oluşuyor. Üretim tesislerine ATY temin eden İBB’nin iştirak şirketi İSTAÇ, fosil yakıtların pahalı olması nedeniyle ATY talebinde 5 kat artış yaşandığını duyurdu.

24 BİN TON ALTERNATİF YAKIT ÜRETİYORUZ

İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, Eyüpsultan Kemerburgaz Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi’nde alternatif yakıt ürettiklerini anlattı. Eyyup Demirhan söz konusu tesis hakkında şu bilgileri verdi: “Çimento, kireç üretim tesisleri ve termik santrallerdeihtiyacını karşılamak için kömür, linyit ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. Ancak son yıllarda fosil yakıtların maliyetlerindeki artışlar bu işletmeleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Endüstriyel Atık Müdürlüğümüz bünyesinde işletilen ATY tesisine, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ancak kalorifik değeri bulunan; kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil vb. endüstriyel atıklar kabul ediyoruz. ATY Tesisimizde atıkların işlenmesi sonucu kalorifik değeri ortalama 4.500-5.000 kcal/kg, klor ve kükürt değeri yüzde birden düşük olan alternatif yakıtlar olarak çimento fabrikalarına sevk ediliyor. Böylece fabrikaların ihtiyaç duyacağı fosil yakıt ihtiyacı azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunuluyor.”

YÜZDE 80 DAHA UCUZ

Alternatif yakıtın faydalarını anlatan Eyyup Demirhan, kömür gibi fosil yakıtların yerine ikame edilebilen bu yakıtların ekonomik olarak yüzde 80 daha uygun maliyette olduğunu vurgulayarak, alternatif yakıtların daha ucuz olduğu gibi daha çevreci bir yakıt olduğuna da değindi.

Alternatif yakıt kullanıldığında atmosfere yaklaşık 3,5 kat daha az emisyon salınımı gerçekleştiğini dile getiren Demirhan, bu durumun aynı zamanda tesislerin işletme maliyetlerini de düşürdüğünü kaydetti.

Üretilen alternatif yakıt kalitesinin, atığın içeriğine bağlı olduğuna dikkat çeken Demirhan, “Ayrıca genelde yüksek hacim oranına sahip bu atıklardan ATY üreterek, evsel atıklara karıştırılmasının önüne geçiyoruz. Böylece düzenli depolama sahalarımızın kullanım süreleri artıyor, işletme maliyetlerinden de tasarruf sağlıyoruz” dedi.