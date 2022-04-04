Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Son yıllarda fosil yakıt maliyetleri giderek tırmanıyor. Bu durum, üretim için doğalgaz, linyit, kömür gibi fosil yakıta ihtiyaç duyan tesisleri alternatif yakıtlara yönlendirdi. Daha ucuz olduğu için tercih edilen Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY); geri dönüşümü ekonomik olmayan, kağıt-karton, kauçuk, plastik, tekstil gibi atıklardan oluşuyor. Üretim tesislerine ATY temin eden İBB’nin iştirak şirketi İSTAÇ, fosil yakıtların pahalı olması nedeniyle ATY talebinde 5 kat artış yaşandığını duyurdu.
24 BİN TON ALTERNATİF YAKIT ÜRETİYORUZ
YÜZDE 80 DAHA UCUZ
Alternatif yakıtın faydalarını anlatan Eyyup Demirhan, kömür gibi fosil yakıtların yerine ikame edilebilen bu yakıtların ekonomik olarak yüzde 80 daha uygun maliyette olduğunu vurgulayarak, alternatif yakıtların daha ucuz olduğu gibi daha çevreci bir yakıt olduğuna da değindi.
Alternatif yakıt kullanıldığında atmosfere yaklaşık 3,5 kat daha az emisyon salınımı gerçekleştiğini dile getiren Demirhan, bu durumun aynı zamanda tesislerin işletme maliyetlerini de düşürdüğünü kaydetti.
Üretilen alternatif yakıt kalitesinin, atığın içeriğine bağlı olduğuna dikkat çeken Demirhan, “Ayrıca genelde yüksek hacim oranına sahip bu atıklardan ATY üreterek, evsel atıklara karıştırılmasının önüne geçiyoruz. Böylece düzenli depolama sahalarımızın kullanım süreleri artıyor, işletme maliyetlerinden de tasarruf sağlıyoruz” dedi.