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Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar

Zen Pırlanta koleksiyonunda ister tasarım pırlanta kolye ister çelik ya da zümrüt olmak üzere farklı kolyelere erişim sağlanabilmektedir.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:19
Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar

Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar

Kadınlarda takı denince akla ilk olarak pırlantalar gelmektedir. Pırlanta kolyeler ise zarif duruşları ve alternatifler oluşturan çeşitleri ile birlikte gerek zarafet gerekse bir tamamlayıcı olma özelliği taşımaktadır. Zen Pırlanta koleksiyonunda ister tasarım pırlanta kolye ister çelik ya da zümrüt olmak üzere farklı kolyelere erişim sağlanabilmektedir. Ürünlerin modellerinin zengin olmasına karşın fiyatlarında uygun rakamlar verilebilmesi en önemli özelliklerden biridir.

Kolye modellerinde farklı tasarımlar isteyenler için üçlü, kar tanesi veyahut tılsım şeklindeki modeller üretilmektedir. Gerdanlıklar ise tek bir parça olarak bile göz alıcı şekilde sunulabilen aksesuarlardan biri olarak bilinmektedir.

Zen Pırlanta Kolye Modelleri

Pırlanta kolye modellerinde üretimlerimiz tasarım pırlanta küpeler ya da yüzüklerle eş olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede takım alımlar gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Tektaş yüzüklerimizde model aralıklarımız geniş olduğu için takım kolye üretimlerimizde de yüzüklere uygun şekilde alternatifler oluşturmuş durumdayız.

Bu sayede tam uyumlu bir kolye seçimini anında yapabilirsiniz. Tasarım kolyelerimiz de en az tektaş olan kolyeler kadar etkileyici bir görünüm yakalanmasında etkili olmaktadır. Modellerin kimisinde tamamen pırlanta taşlar kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ana çerçevesinde altın kullanılmasına karşın iç ayrıntıları pırlanta ile süslenmiş olan alternatifler de bulunmaktadır. Kolyelerde renk alternatifleri de bulunduğu için beyaz ya da sarı altın olmak üzere seçimler zevklere göre gerçekleştirilebilmektedir.

Zen Pırlanta Kolye Fiyatları

Değer verdiği kişiye ya da kendine hediye almak isteyenler için kolyelerde de tasarım pırlanta bilekliklerde de fiyatlar en önemli kategorilerden biridir.

Ancak Zen Pırlanta fiyat bakımından en esnek olan firmalardan biri olarak ismini öne çıkarmakladır.

Öncelikle kategorilere göz atarak modellere göre fiyatların değişim gösterdiğini fark edebilirsiniz. Fakat fiyatlar ürün kalitesine göre değişim göstermemektedir.

Bazı ürünlerde kullanılan pırlanta büyüklüğü ya da sayısı çok fazladır. Aynı şekilde bazı kolye ve diğer mücevher modellerinde ise işçilik çok fazladır.

Sayılan nedenler çerçevesinde seçilen modele özel fiyatlar oluşturulmaktadır. Üstelik internet satışlarına özel olarak yapılan indirimler ve sağlanmış olan taksit imkânları ile birlikte alım işlemleri daha da kolaylaşmaktadır.

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