Sıfır konut satış düştü, ikinci el satışlar arttı

Ortalama konut satışı, yıllık yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Sıfır konut satışlarında yıllık yüzde 16 azalış, ikinci el konutlarda ise yüzde 28 artış kaydedildi. Toplam satış içindeki payı yüzde 47 olan ipotekli satışlar ise yüzde 123 arttı. Konut satışları, sadece yedi ilçede 2019 yılı ortalamasının altında kaldı. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 31 azaldı. Temmuz ayında, fiyatlarda yıllık bazda, sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 artış meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Ağustos ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

176 bin konut satıldı



Toplam konut satışlarının yüzde 17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da Ağustos sonu itibariyle gerçekleşen ortalama konut satışları bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176 bin konut satıldı.

Sıfır konut satışında yüzde 16 azalış

Konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutta gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı. Ağustos ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde 83 arttı.

İpotekli konut satışı yüzde 47

2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut satışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos’ta yüzde 123 artarak 10 bin 362’ye yükseldi. İpotekli konutların satışlar içindeki payı, yüzde 47’e yükseldi.

Yedi ilçede ortalamanın altında

Yabancılara satış yüzde 31 azaldı

Konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa yakasından oldu. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile Esenyurt’ta gerçekleşti. Satışlar, Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenler ve Bakırköy’de 2019 ortalamasının altında kaldı. Satışların yüzde 39’unun gerçekleştiği Anadolu Yakası’nda ise sekiz ayda en yüksek satış, 9 bin 459 konut ile Pendik’te kaydedildi.

Yabancılara yapılan satışın yüzde 46’sının gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda, 9 bin 596 adet konut satıldı. Satışlar hem İstanbul hem de Türkiye genelinde yıllık yüzde 31 azaldı.

Fiyatlar, sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 yükseldi

2020 Temmuz’da, konut fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda yüzde 25 artış gerçekleşti.

Konut Piyasası Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.