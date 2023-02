Şişecam’dan Afet Bölgesine 225 Milyon TL Destek

Depremin ilk gününden bu yana ayni desteklerinin yanı sıra çalışanlarının gönüllü faaliyetleriyle bölgeye destek olan Şişecam, İş Bankası Grubu’nun gerçekleştirdiği nakdi destek kapsamında bölgeye 200 Milyon TL bağışta bulundu. Ayni bağışları ile birlikte Şişecam’ın desteği 225 Milyon TL’ye ulaştı.

15.02.2023 – Şişecam, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yardımlarını bölgeye ulaştırmak ve yaraları sarmak için ilk günden itibaren seferber oldu. Kamu kurumlarının koordinasyonu ile teknik ve insani yardımları içeren 45 tırı bölgeye ulaştıran Şişecam’ın Gönüllü Acil Vaka Ekibi- SAVE, lojistik ve dağıtım desteği ile afetzedeler için canla başla çalışmaya devam ediyor. Yaptığı 25 Milyon TL’yi aşan ayni yardımların yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin gerçekleştirdiği nakdi yardımlar kapsamında 200 Milyon TL’lik bağışla bölgeye maddi destek için harekete geçen Şişecam, bölgede uzun vadede kalıcı çözümler üretmek üzere de gerekli aksiyonları almaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin birinci gününden itibaren hayata geçirdiği destekler kapsamında bölgeye yaşam konteyneri, jeneratör, çadır, soba, kışlık kıyafet ve ayakkabı, teknik ve insani yardımları içeren 45 tır ulaştıran Şişecam, ihtiyaç sahipleri için ayrıca 26 tır su, 4 tır süt, 3 tır ekmek ve 1 tır cam biberonu dağıtılmak üzere ilgili birimlere teslim etti. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet iş makinasını da bölgeye sevk eden Şişecam, Gönüllü Acil Vaka Ekibi-SAVE ile arama kurtarma çalışmalarında birçok cana ulaşılmasına destek sağladı. SAVE ekipleri lojistik ihtiyaçlar için sahada çalışmaya devam ediyor.

Şişecam çalışanlarının gıda, hijyen ve giyim bağışlarını da günlük olarak bölgeye göndermeye devam ederken, en önemli ihtiyaçlardan biri olan tuvalet konusunda da harekete geçti ve 168 adet mobil tuvaleti bölgeye ulaştırdı.

Deprem bölgesinde bulunan çalışanları ve yakınları için günlük barınma, gıda, hijyen, giyim desteğini sürdüren Şişecam, Mersin tesisinde misafirhane ve Adana işletmesinde 200 kişilik konaklama alanı hazırladı.

Bugüne kadar bölgeye yaptığı yardımların toplamı ayni desteklerle birlikte 225 Milyon TL’ye ulaşan Şişecam, bölgede yıkılan okulların yerine okul ya da depremzedelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan barınma ihtiyacının çözümü için konteynır/prefabrik konut yapımı da dahil bölgeye geniş kamusal anlamda, önemli katkı sağlayabilecek uzun vadeli projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

