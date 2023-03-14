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Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin

İstoç İşadamları Derneği Yön. Kur. Üyesi Şenay Araç Demir’den gayrimenkul sahiplerine uyarı: Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin. Marmara Depremindeki senaryo tekrarlanıyor

14 Mart 2023 Salı 09:09
Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin

Sosyal medyadaki ilçe uyarılarına itibar etmeyin

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sonrası, İstanbul depremine ilişkin kaygılar artarken, bu kaygıları fırsat bilen bazı çevreler panik havasını artıran demeçlerde bulunuyor. Bu konuda uyarıda bulunan İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, 1999 depreminde olduğu gibi panik halinde ev satışı yapanların zarara uğrayabileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi, İstanbul depremine ilişkin kaygıları artırdı. Birçok haberde İstanbul depreminden hangi ilçelerin daha çok etkileneceği, hangi ilçelerin daha az etkileneceğine yönelik spekülatif bilgilere yer verildi. Haberler panik havasını körükleyerek gayrimenkul yatırımcılarının satışa geçmesine neden oldu.

Konuya ilişkin uyarılarda bulunan İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şenay Araç Demir, özellikle sosyal medyada “şu ilçelerden kaçın” tarzındaki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Mülk sahiplerine seslenen Şenay Araç Demir “Panik ile hareket etmeyin, elinizdeki mülklerden olmayın, deprem fırsatçılarının tuzağına düşmeyin” dedi.

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'ni hatırlatan Şenay Araç Demir İstanbul’da Avcılar, Yeşilköy, Florya, Küçükçekmece ilçelerinde evlerini bulunan vatandaşların, haberlerin etkisiyle, hiçbir araştırma yapmadan, zemin etüdünü yapmadan, bina sağlamlığını ölçmeden mülklerini ucuza sattığını söyledi. Şenay Araç Demir “Bu durum deprem fırsatçılarının işine yaradı. Aynı risk bugün de geçerli. Psikolojisi bozulan yatırımcılar aynı davranış eğilimini göstermekteler” diye konuştu.

Aynı zamanda gayrimenkul danışmanı da olan Şenay Araç Demir, mülk sahiplerinin zarar etmemesi için şu önerilerde bulundu:

“Evlerini değiştirmek isteyen vatandaşlarımız önce gerekli araştırma ve incelemelerini yaptırsın. Belediye bu konuda hizmet veriyor.  Eğer gerçek bir tehlike varsa o zaman satış yapmayı düşünsün. Yoksa 1999 ‘daki tabloyu yine yaşarız. O dönemde 500 bin liralık evi 100 bin liraya alan fırsatçılar bundan büyük karlar elde ettiler. Zarar eden satan mülk sahipleri oldu, oysa o evler hala kullanılıyor.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaIstoç
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