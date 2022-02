Tarımda drone devri | Dronmarket'ten girişimcilere yatırım fırsatı

Tarım dronları, yeni yatırım alanları arayan girişimciler için fırsata dönüşebilir. Dronmarket’te hedef yıl sonuna kadar tüm Türkiye’de en az 20 bayiye ulaşmak



Son dönemde sağladığı avantajlardan dolayı dronların tarım sektöründe kullanımı oldukça yaygınlaştı ve bu alanda ciddi bir pazar oluştu. Tarımın geleceğinin modern tarım uygulamalarında olduğunu, bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunu söyleyen Türkiye’nin öncü dron teknolojileri platformu Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, 2022’de zirai ilaçlama dronlarında bayilik vereceklerini açıkladı. Dronmarket’te hedef yıl sonuna kadar tüm Türkiye’de en az 20 bayiye ulaşmak.

Hedef yıl sonuna kadar minimum 20 bayi

; “Traktörün tarlaya giremediği dönemlerde ve ulaşamadığı arazilerde rahatlıkla uygulama yapabilmesi, günlük 1500 dekara kadar varan ilaçlama yeteneği ile yüzde 40’a varan ilaç tasarrufu sağlaması, tarlada lastik izinden kaynaklanan rekolte kaybını engellenmesinden dolayı dronların tarımda kullanımı her geçen gün arttı. Bu da tarım sektöründe ciddi bir dron pazarı oluşmasını sağlarken, yeni istihdam alanları da yarattı. Biz de Dronmarket olarak büyüme hedeflerimiz kapsamında 2022 yılında Türkiye’de tarım dronları alanında ilk bayilik yapılanmasını oluşturmaya karar verdik. Bayi yapılanmamız ile hem büyüyeceğiz, hem de pek çok kişiye kendi işine sahip olma imkanı sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Yılsonuna kadar hedeflerinin tüm Türkiye’de minimum 20 bayiye ulaşmak olduğunu söyleyen Yaldız; “ Aydın, Manisa, İzmir, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Samsun, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Konya, Aksaray, Adana, Antalya başta olmak üzere pek çok şehirde bayilik vermek için çalışmalarımıza ve görüşmelerimize başladık. Her geçen büyüyen bu pazarın sunduğu imkanlardan pek çok kişinin faydalanmasını istiyoruz. Bayilik sistemimize dahil olacak iş ortaklarımızla birlikte büyümek en büyük isteğimiz. Teknik servis operasyonlarında her zaman yanlarında olacağımız bayilerimize yılların verdiği tecrübe ve bilgi donanımızı da aktararak, elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz” dedi.

Yaldız son olarak, bayilik almak isteyenlerin en az 300.000 TL yatırım tutarı ile kendi işlerinin sahibi olabileceğini ve bu rakamı da Pazar hızla büyüdüğünden çok kısa sürede amorti edebileceklerini söyledi.

Dronmarket hakkında: Dronmarket.com 2015 yılında ileri teknoloji dron çözümleri sunmak ve bu alanda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Dronmarket.com, kişisel ve ticari amaçlı kullanıma yönelik insansız hava araçları, yedek parça ve aksesuar satışı yapan, yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden ve takipçilerini bilgilendirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk dron teknolojileri platformudur. DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHASING, FrSky, Sunnysky markalarının Türkiye resmi distribütörü olan dronmarket.com uzman kadrosuyla ileri dron teknolojileri çözümleri sunmaktadır. Tarımda dron uygulamalarında öncü konumda olan Dronmarket.com tarım dışında, Dronmarket Endüstriyel, Dronmarket Robotik, Dronmarket Akademi (SHGM Onaylı İHA Eğitimleri) ve Haritalama olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları projelerle adından söz ettiren dronmarket.com; İstanbul'da bulunan genel merkezleri ve Sakarya Teknokent yerleşkesinde bulunan Ar-Ge ofisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.