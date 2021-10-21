TCMB’nin faiz indirim planları çekirdek enflasyon gelişmelerine bağlı

Gedik Yatırım, Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan Ekim 2021 Strateji Raporu’nu açıkladı. 2021 yılının son çeyrek ve 2022 yılının ilk çeyrek beklentilerine yer verilen raporda, TÜFE enflasyonunun 2021 yılını %18,5-19,0 civarında tamamlayabileceği öngörülerine yer veriliyor. Raporda 2022 yılının başlarında ise enerji enflasyonunda yükselme ve çekirdek enflasyonda kur geçişkenliğine bağlı olarak TÜFE enflasyonunun yeniden yükselişe geçebileceği tahmini paylaşılıyor. Bununla beraber, TCMB’nin faiz indirme eğilimini koruduğu ancak enflasyonun bu görünümünün faiz indirim sürecinin önünde önemli bir engel teşkil ettiği belirtiliyor. TCMB’nin bu görünüme karşın, faiz indirimlerini hayata geçirmesi durumunda, ilerleyen süreçte faiz indirimlerinin geri alınma riski doğuracağı da raporda aktarılıyor.

TÜRKİYE’nin lider yatırım kuruluşu Gedik Yatırım Ekim 2021 Strateji Raporu’nu açıkladı. “Dünya ve Türkiye’nin Pandemi Sonrası Değişken Makroekonomik Koşullar ile İmtihanı” başlıklı raporda, 2021 yılının son çeyreğinde ekonominin dünyada ve Türkiye’de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Tahminlere baz oluşturan temel senaryoya göre, TCMB’nin artan faiz indirim beklentilerinin karşısında TL’nin volatil kalmaya devam edebileceği, devam eden virüs mutasyonlarına rağmen, aşıların etkili kalmaya devam edeceği, sonbaharda potansiyel vaka artışlarının neden olabileceği işyeri kapanışlarının belirli hizmet sektörleri ile sınırlı kalacağı varsayılıyor.

İvme kaybına rağmen global büyüme eğilimi korunuyor

Raporda, dünya ekonomisinde büyüme eğiliminin ivme kaybına rağmen devam ettiği belirtiliyor. OECD, Eylül’de güncellediği Ekonomik Görünüm raporunda, 2021 yılı için Global büyüme tahminini %5,8’den %5,7’ye sınırlı oranda değiştirdiysede, ABD ekonomisi büyüme tahminini %6,9’dan %6,0’ya aşağı yönlü, Euro bölgesi ekonomisi büyüme tahminini de %4,3’ten %5,3’e yukarı yönlü revize ettiği aktarılıyor. Dünya ekonomisinin enerji krizi ile karşı karşıya kaldığı ifade edilen raporda enerji fiyatlarındaki yükselişlerin zincirleme etkilere neden olduğuna da dikkat çekiliyor. Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında sene başından bu yana yaşanan yükseliş %400’ü aşarken, elektrik fiyatlarındaki yükseliş %250’yi bulmuş durumda. Doğalgaz fiyatları ABD’de de iki kattan fazla artarken, sene başında 50 dolar civarındaki Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine yerleşmiş durumda. Merkez Bankaları yaşanan arz yönlü şoklara karşı şimdilik tepkisiz kalmayı tercih etseler de, enerji fiyatlarındaki bu artışların potansiyel ikincil etkilerinin önümüzdeki aylarda tüm Merkez Bankalarının işlerini daha da zorlayıcı hale getirebileceği belirtiliyor.

2021 GSYH büyümesi %8,5 veya üzerinde olabilir

Yüksek enerji fiyatlarının yurtiçinde de önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin önünde önemli bir engel teşkil edebileceği ifade ediliyor. Yılbaşından bu yana yaşanan büyüme gerçekleşmesi ve son dönemde güç kazanan ihracat performansının desteğiyle, 2021 yılı GSYH büyümesinin %8,5 seviyesinde hatta bir miktar üzerinde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bununla beraber, güçlü baz etkilerinin devreye girmesiyle, 2022’nin başlarından itibaren sanayi üretiminde mevcut yıllık büyüme rakamlarının ciddi gerileyebileceği değerlendiriliyor. Bütçe açığı/GSYH oranının 2021 sonunda büyüme performansı ve güçlü vergi tahsilatlarının desteğiyle %3,5 hedefinin altında kalabileceği, 2022 yılında da %5 hedefine ulaşılmasında yaşanabilecek zorluklara bağlı olarak %4,0’ü aşabileceği belirtiliyor. Ağustos itibariyle 23 milyar dolara gerileyen cari açığın Eylül’de 19 milyar dolara düşerek 2021 yılını buna yakın seviyelerden tamamlaması bekleniyor. Raporda, cari açığın 2022 yılının başlarından itibaren, enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak sınırlı oranda yükseliş trendine girebileceği belirtiliyor.

TÜFE, yükselmeye devam edebilir

Rapora ilişkin bilgiler veren Ekonomist Serkan Gönençler; “TÜFE enflasyonu Ekim ayında gıda fiyatlarının yüksek seyri ve TL’deki zayıflığın potansiyel yansımalarıyla %20’li seviyeleri test edebilir. Yılın son iki ayında baz etkileriyle sınırlı bir düşüş gerçekleşmesi durumunda, TÜFE enflasyonunun 2021 yılını %18,5-19,0 civarında tamamlayabileceğini düşünüyoruz. 2022 yılının başlarında ise enerji enflasyonunda yükseliş ve çekirdek enflasyonda kur geçişkenliğine bağlı olarak TÜFE enflasyonunun yeniden yükselişe geçebileceği kanaatindeyiz. TCMB’nin faiz indirme eğilimini koruduğunu görüyoruz, ancak enflasyonun bu görünümünün faiz indirim sürecinin önünde önemli bir engel teşkil ettiğini de düşünüyoruz. TCMB’nin bu görünüme karşın, faiz indirimlerini hayata geçirmesi durumunda, ilerleyen süreçte faiz indirimlerinin geri alınma riski doğuracağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ali Kerim Akkoyunlu; “BIST-100 Endeksi hedefimizi 1,680 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. “

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ise, BIST-100 Endeksi hedeflerini 1,680 seviyesinde tutmaya devam ettiklerini dile getirdi. Akkoyunlu, “BIST-100 Endeksi’nin gelişmekte olan ülke (GOÜ) endekslerine karşı ıskontosu tarihsel en düşük seviyede devam etmektedir. 2020 yılını %26’nın üzerinde bir getiri ile kapayan BIST-100 endeksi, 2021 yılında an itibarı ile %4’lük bir gerileme yaşamıştır. Gelişmekte olan ülke piyasaları ile karşılaştırdığımızda ise BIST 100’ün 2020 yılında dolar bazında-%18, 2021 yılbaşından itibaren -%16’lık bir rölatif performansa sahip olduğu görülmektedir. BIST-100 Endeksi hedefimizi 1,680 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. Bankacılık sektörü hisseleri özellikle özel bankalar ele alındığında, iskontolu çarpanlarla işlem görmeye devam ederken, yılın ikinci yarısında artan karlılık trendlerinin devam etmesi beklenebilir. Sektörün, sanayi ve global benzer bankaların oldukça gerisinde performans göstermesi ve karlılıklarındaki görece düzelmenin hisselerin kısa vadede olumlu performans olasılığını arttırdığını düşünmekteyiz. Son aylarda artan enerji fiyatlarının dünyada ve Türkiye’de daha önce tecrübe edilmeyen etkiler yaratacağı kanaatindeyiz” diye belirtti.

Gedik Yatırım Ekim 2021 Strateji Raporu’nda öne çıkan satırbaşları:

Makro Gerçekleşmeler ve Beklentiler

2020 2021 2022

USD/TL Dönem sonu 7.42 9.35 10.35

Dönem ortalaması 7.01 8.37 9.90

TÜFE Enflasyonu Dönem sonu 14.6% 18.8% 15.5%

Dönem ortalaması 12.3% 17.8% 18.7%

Çekirdek Enflasyon Dönem sonu 14.3% 16.1% 14.0%

Dönem ortalaması 11.2% 16.7% 16.7%

Fonlama Maliyeti Dönem sonu 17.03% 17.50% 17.00%

Dönem ortalaması 10.8% 18.3% 19.5%

GSYH Büyümesi Dönem ortalaması 1.8% 8.5% 1.5%

GSYH (Milyar TL) Dönem ortalaması 5,048 6,780 8,242

GSYH (Milyar USD) Dönem ortalaması 717 807 832

Bütçe Dengesi GSYH'ye oranı -3.4% -3.4% -4.3%

Faiz-Dışı Denge GSYH'ye oranı -0.8% -0.8% -1.4%

Faiz-Dışı Denge (IMF tanımlı) GSYH'ye oranı -2.4% -2.0% -2.4%

Cari Denge GSYH'ye oranı -4.5% -2.3% -2.9%

Varsayımlar:

Gıda enflasyonu Dönem sonu 20.6% 24.0% 15.0%

Brent Petrol (USD) Dönem ortalaması 42.0 72.0 82.0

FED politika faizi Dönem sonu 0.00% 0.00% 0.25%

Dünya GSYH büyümesi Dönem -3.5% 5.9% 4.5%

ABD GSYH büyümesi Dönem -3.4% 5.5% 4.1%

AB GSYH büyümesi Dönem -7.2% 5.0% 4.5%

Çin GSYH büyümesi Dönem 2.3% 7.8% 5.5%

Türkiye ekonomisi

TCMB’nin odağını çekirdek enflasyona çevirmesi nedeniyle artan (hızlı) faiz indirim beklentilerine bağlı olarak TL volatil kalmaya devam edecek.

2022-2024 dönemi Orta Vadeli Plan (OVP): Hükümetin önceliği büyüme olarak öne çıkıyor.

Yaz aylarındaki yabancı girişleri son haftalarda tersine döndü. 2021 başına göre, DİBS’lere 1,7 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi yaşanırken, hisse senetlerinden 1,3 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandı.

TL 7 Eylül’den bu yana en fazla değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyor.

Maliyet yönlü baskıların devam etmesiyle TÜFE enflasyonu yükselmeye devam edebilir.

Enerji fiyatlarındaki potansiyel yükselişler 2022 yılında dezenflasyon süreci önünde önemli bir engel oluşturabilir.

TCMB faiz indirme eğilimini korusa da, çekirdek enflasyonun yüksek seviyeleri işini zorlaştırıyor.

3.çeyrekte sanayi ve hizmetlerde güçlü momentum korundu, 2021 GSYH büyümesi %8,5 veya üzerinde olabilir.

Bütçe açığı/GSYH %2,0’nin altında kalmaya devam ediyor, yılın son aylarında yükselecek olsa da, sene sonunda %3,5 hedefinin altında kalabilir.

Artan enerji maliyetlerine rağmen, ihracat performansı ve turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açık geriliyor.

Dış borçlanma ihtiyacı önceki senelere oranla hafiflediyse de halen yüksek seyrediyor.

Küresel ekonomi

İvme kaybına rağmen global büyüme eğilimi korunuyor. FED tahvil alımlarının azaltılması sürecini başlatsa da destekleyici para politikası (düşük faizler) ve mali teşviklerin desteğiyle, global büyümedeki toparlanma eğilimi devam ediyor.

FED’in 22 Eylül’deki FOMC toplantısında komite üyeleri faiz artırım beklentilerini öne çekti.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş, arz yönlü sıkıntılar ve artan taşımacılık maliyetleri enflasyonist baskıları arttırıyor.

Emtia fiyatları tarihi zirve seviyelerinde kalmaya devam ediyor.

Enerji fiyatlarında son dönemde hızlı bir tırmanış yaşanırken, bu küresel ekonomide bir dizi zincirleme etkiye de Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında sene başından bu yana yaşanan yükseliş %400’ü aşarken, elektrik fiyatlarındaki yükseliş %250’yi aşmış durumda. Bu durum, önümüzdeki aylarda tüm Merkez Bankalarının işlerini daha da zorlayıcı hale getirebilir.

2021’de Fırsatlar ve Riskler

Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu’nda global ekonomiyi ve piyasaları alternatif senaryoları fırsatlar ve riskler açısından da değerlendiriyor.

Fırsatlar

Dünya genelinde aşılama hızındaki iyileşmeler

Global ekonomik aktivitede toparlanmanın (özellikle ABD dışında) beklentilerin üzerine çıkması.

ABD’de enflasyonun kontrol altında kalması.

ABD ve AB ile ilişkilerde bir miktar iyileşme olması.

Turizm ve ihracat performansının güçlenerek devam etmesi

TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması, faiz indirimlerine enflasyonda kayda değer bir düşüş görülene kadar ara vermesi.

Riskler:

ABD’de enflasyonun öngörülerin daha da üzerine çıkmasıyla, ABD 10- yıllık tahvil faizlerinin %2,0’nin üzerine yükselmesi.

FED’in faiz artırım projeksiyonlarını daha da öne çekmesi.

TCMB’nin Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecine hızlı bir şekilde devam etmesi.

Jeopolitik konular (genel olarak ABD, Rusya ve AB ile ilişkilerin seyri) de piyasalarda önemli dalgalanma yaratma potansiyeli taşıyor.

Uluslararası jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle petrol ve emtia fiyatlarında ek yükselişler görülmesi (örneğin Brent petrolün varil fiyatının 100 {{tooLongContent}}rsquo;a ulaşması).

Virüsün mutasyona uğramasıyla aşıların etkisiz kalması.

Gedik Yatırım Ekim 2021 Strateji Raporu’nun tamamına https://gdk.yt/202109StratejiRaporu adresinden ulaşabilirsiniz.

Gedik Yatırım hakkında:

Kurulduğu 1991 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonu ile birlikte sürekli olarak büyüme amacıyla hareket etmektedir. Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rol oynayan Gedik Yatırım’ın aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetlerini yatırımcılarına sunmaktadır.

SPK tarafından Geniş Yetkili Aracı kurum yetkisi verilen Gedik Yatırım 2010 yılında halka açılmış ve pay senetleri “GEDIK” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ana ortaklarından Inveo Yatırım Holding (INVEO) de Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmektedir. Gedik Yatırım ve iştirakleri, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)’ görünümü ise “stabil” olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve ülke genelinde 32 ilde 44 şubesi ve 400’ün üzerinde çalışanı ile sürdüren Gedik Yatırım, stratejik iş birliği içerisinde olduğu PTT şubeleri ile sektörde öncü konumdadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre; Gedik Yatırım, sektörde en çok şubesi olan birinci, sektörde çalışan sayısı sıralamasında 3. sırada yer almaktadır.

Gedik Yatırım, Sermaye Piyasalarına olan inancını; artan şube ve çalışan sayısının artışına ilave olarak yaptığı yatırımlarla da göstermekte, Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Online Şube ve 444 0 435 Yatırım Merkezi ile yatırımcılarına kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dijital Kanal çalışmalarına ağırlık veren Gedik Yatırım, bu anlamda teknolojik bir yeniliğe imza atarak Türkiye’nin Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader’ı 2017 yılı mart ayında yatırımcılarının hizmetine sunmuştur.