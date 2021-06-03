Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı
Geçtiğimiz yılın (2019) tablosunda 415’inci sırada bulunan Teksüt istikrarlı bir şekilde, pandemi döneminde de üretimi ve tedariki aksatmadan büyümeye devam etti. Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, İSO verilerini değerlendirerek, 2020 yılının bilinmezliklere karşın oldukça hareketli geçtiğini belirterek üretimin bir ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
Üretmeye ve büyümeye devam
65 yıldır süt ürünleri üretiyor
Teksüt, kuruluş tarihi olan 1956 yılı itibarıyla bugün Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması. Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan ve ilk kurulduğunda yerel ölçekte beyaz peynir üretimiyle yola çıkan firma, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşitlerini genişleterek, bugün yine Gönen’de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında üretimini sürdürüyor.