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Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı

03 Haziran 2021 Perşembe 12:55
Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı

Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı

Geçtiğimiz yılın (2019) tablosunda 415’inci sırada bulunan Teksüt istikrarlı bir şekilde, pandemi döneminde de üretimi ve tedariki aksatmadan büyümeye devam etti. Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, İSO verilerini değerlendirerek, 2020 yılının bilinmezliklere karşın oldukça hareketli geçtiğini belirterek üretimin bir ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. 

Üretmeye ve büyümeye devam

Bu yıl yaşanan gelişmelerine de değinen Aksaray, “Teksüt olarak pandemi döneminde ekstra önlemler de alarak, hem COVİD-19’a karşı personel sağlığımızı güvenceye aldık hem de süt ve peynir tedarikini aksatmadan sürdürdük. İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Bursa Bölge Müdürlükleri’nden sonra  Ege ve Akdeniz bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İzmir Bölge Müdürlüğü’nü devreye soktuk. 2021 yılında e-ticaret ve hızlı market teslimatı yapan perakende satış kanallarında büyümeye ve Teksüt lezzetine daha hızlı ulaşmak isteyenlere yeni alternatifler sunmaya odaklandık. İhracata ara vermedik. Yılmadan çalışarak zorlukları aşıyoruz. Ülkemizde dünya ile rekabet eden çok gelişmiş, yüksek standartlarda üretim yapan süt ve süt ürünleri sanayimiz var. Pandemi dönemi de aslında sektörün gücünü bize tekrar göstermiş oldu.”

65 yıldır süt ürünleri üretiyor 

Teksüt, kuruluş tarihi olan 1956 yılı itibarıyla bugün Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması. Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan ve ilk kurulduğunda yerel ölçekte beyaz peynir üretimiyle yola çıkan firma, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşitlerini genişleterek, bugün yine Gönen’de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında üretimini sürdürüyor. 

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