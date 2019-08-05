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Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor

Enflasyon temmuz ayında da direnişini sürdürdü. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1.36 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16.65 oldu. 

Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor

Enflasyon temmuz ayında da direnişini sürdürdü. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1.36 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16.65 oldu. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41
Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor

Temmuz 2019, enflasyon rakamları direniyor

TUİK 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Zamları tetikleyen vergilerin yer almadığı enflasyon yıllık bazda çift haneli rakamla direniyor.


Enflasyon temmuz ayında da direnişini sürdürdü. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1.36 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16.65 oldu. 
Ortalama beklenti aylık 1.6, yıllık 16.95 idi. Ulaştırma yüzde 4.46 ile en yüksek artışın yaşandığı kalem olurken, giyim ve ayakkabı yüzde 3.20 ile en fazla düşüş görülen grup oldu.

Böylelikle aylık 1.6, yıllık 16.95 beklentinin altında bir tüketici enflasyonu gelmiş oldu. Kira artışlarında dikkate alınan on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 19,91 olarak belirlendi.

Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI (ÜFE) 0.99 DÜŞTÜ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,34 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe yüzde 0,67 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 12,73 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,30 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 1,57, içecekler yüzde 1,52, kömür ve linyit yüzde 1,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti.

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