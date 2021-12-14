Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TESK Başkanı Palandöken | Yerli ürün kullanmanın tam zamanı

Palandöken; Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli. Bu tutum yatırım ve Türk Malları Haftası olarak milat olsun

14 Aralık 2021 Salı 09:53
TESK Başkanı Palandöken | Yerli ürün kullanmanın tam zamanı

TESK Başkanı Palandöken | Yerli ürün kullanmanın tam zamanı

ANKARA- Gıdada, tekstilde ya da teknolojide her alandaki alışverişlerde önceliğin yerli üretimden yana olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yılın 12 – 18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Ekonomik kalkınma için alışverişlerimizde ister gıda olsun ister tekstil, ister kalem olsun ister telefon, her zaman yerli üretimden yana olmalıyız. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurtdışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı" dedi.

-"MİLLETÇE BİRLİK OLARAK YERLİ ÜRETİCİMİZİ KALKINDIRALIM"

Milletçe birlik olunduktan sonra kendi üreticimizi kalkındırmanın ülkemize büyük değer katacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Paramızın değerini en çok anlamamız ve ona sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Türk lirasının ülkemizde kalması, bu bilinçle alınacak ürün veya mallarda öncelikle yerli üretim olanların tercih edilmesi, milli dayanışmanın güçlenmesi, ekonomik kalkınma için bu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası milat olsun. Çantadan buzdolabına, çoraptan telefona, muzdan gömleğe, yerli ve milli olan ürünleri tercih edelim. Hiçbir yerde olmayan milletimizdeki bu birlik olma duygusu ve yeteneği ile hem kendi üreticimizi kalkındıracak, hem ithal ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş yapacak, hem de kendi bütçemize katkı sağlamış olacağız. Kendi üreticimizi kalkındırmanın hem büyümeye hem gelişmeye hem de cari açığa doğrudan olumlu katkısı olacaktır. 2023 hedeflerine ulaşmak için yerli ve milli anlayışıyla birlikte tutumlu olma ve israftan kaçınmayı da ilk görevimiz bilmeliyiz. Kamuda ya da evlerde, nerede olursa olsun enerjiden, sudan, doğalgazdan, paradan tasarruf yapmalı, tutumlu olmalıyız. Milli servetimizi çar çur etmeyelim" diye konuştu.


 

Anahtar Kelimeler:
Yerli MalıTESKPalandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi 100 kişiye girişimcilik eğitimi verdi
ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi 100 kişiye girişimcilik eğitimi verdi
Kripto Paralara Dikkat! Kumardan Farkı Yok! Yeni bir Bağımlılık mı?
Kripto Paralara Dikkat! Kumardan Farkı Yok! Yeni bir Bağımlılık mı?
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankalarının Haftası
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankalarının Haftası
İhracatçı kredi limitlerinin acil artırılmasını istiyor
İhracatçı kredi limitlerinin acil artırılmasını istiyor
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
4 saatlik yüksek kur maliyeti 2.5 milyar dolar oldu
4 saatlik yüksek kur maliyeti 2.5 milyar dolar oldu
Palandöken | Vergi artışı enflasyonu daha da artırır
Palandöken | Vergi artışı enflasyonu daha da artırır
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | ABD'de TÜFE piyasaları üzmedi
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | ABD'de TÜFE piyasaları üzmedi
MARİMDER’den Tunus’a Çıkartma
MARİMDER’den Tunus’a Çıkartma
Dolar 14'e demir attı | Merkez devrede
Dolar 14'e demir attı | Merkez devrede

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim