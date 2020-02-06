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Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı

Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı pazarı ABD’nin en büyük tedarikçisi Çin’le yaşadığı problemler sonrasında pazardaki talebi Türk mobilyacılar karşılayacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 17:58
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı


Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı


Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı pazarı ABD’nin en büyük tedarikçisi Çin’le yaşadığı problemler sonrasında pazardaki talebi Türk mobilyacılar karşılayacak.

AKAMİB, 2019 yılında yüzde17 artışla 450 milyon dolar mobilya ihracatı gerçekleştirirken, özellikle Çin’in ucuz fiyat politikasıyla domine ettiği ABD pazarında güç kazandı. 2019 yılında ABD’ye  yüzde 20 artışla 16,2 milyon dolar ihracat yapan AKAMİB’in hedefi özellikle mobilya pazarında hızlı bir şekilde büyümek.

21-23 Ocak 2020 tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen KBIS “Uluslararası Mutfak ve Banyo Endüstrileri” fuarına milli katılım düzenleyen AKAMİB, 10 milyar dolarlık ABD mobilya pazarında Türk mobilyasının payını artıracak. AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bülent Aymen ve Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Rahmi İncetan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyon sonrasında konuşan AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Türk mobilya firmalarına profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisi oldu. 200’den fazla müşteri görüşmesi yapıldığını ve Türk mobilya algısının oluşması için ürün kalitesinin yanısıra mobilyacılarımızın tasarım yeteneklerini de gösterdik” dedi.

AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer

Fuarın ABD pazarına giriş yapmak isteyen firmalarımız için önemli bir fırsat olduğunu belirten AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Firmalarımız kendi ürünlerini tanıtmanın yanında pazara ilişkin dinamikleri, trendleri de yerinde incelemiş oldu. AKAMİB olarak ABD pazarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz 10 milyar dolarlık ABD mobilya pazarından çok daha fazla pay almak” şeklinde konuştu.

Mobilya sektöründeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için ABD pazarını markaja aldıklarını söyleyen Başkan Kılıçer, “KBIS Fuarı mutfak ve banyo mobilyaları ürün gruplarında Dünya’nın kendi alanında en geniş katılımlı fuarı olarak kabul edilmekte. Türk mutfak ve banyo mobilyaları üreticisi firmalarımızın bu fuarda markalarının dünyanın diğer büyük markalarıyla boy ölçüşebilecek potansiyelde olduklarını gösterdiler. Ürün kalitemiz, tasarımımız tamam, markalaşma sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AKAMİBAkdeniz Mobilya
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