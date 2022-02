Toplantı trafiği yüzde 52 arttı

Online iletişim araçları konusunda bireylerin ve şirketlerin işlerini kolaylaştıran Vedubox, yapay zeka destekli çözümlerle toplantı, etkinlik ve eğitimlerin daha verimli olmasını sağlıyor.

Uzaktan çalışmaya daha çok pandeminin etkisiyle başlamış olsalar da çalışanların büyük çoğunluğu çalışma düzenlerindeki bu değişimden memnun. Buffer tarafından gerçekleştirilen “Uzaktan Çalışma Durumu” araştırmasına göre, çalışanların yüzde 97'si yarı zamanlı veya tam zamanlı olsun, uzaktan çalışmaya devam etmek istiyor. 2 bin 300’ten fazla çalışandan görüş alınan araştırmaya göre, katılımcıların 46'sı şirketlerinin uzaktan çalışmayı kalıcı hale getireceğini düşünüyor.

Çalışanların yüzde 41’ine göre en büyük değişim iletişimde

Uzaktan çalışanların yüzde 41’ine göre, işlerindeki en belirgin değişiklik iletişim süreçlerinde yaşandı. Katılımcıların yüzde 52’si uzaktan çalışmaya geçiş sonrasında pandemi öncesine göre daha fazla toplantı yaptığını söylüyor. Yüz yüze toplantıların yerini online toplantılara bırakmasıyla şirketler iletişimde devamlılığı sağlamak için yenilikçi çözümlere yöneliyor.

Eğitim ve iş hayatı dijitale taşındı

Online toplantı ve uzaktan eğitim konusunda bireylere ve şirketlere küresel çapta video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri veren Vedubox, yüzde yüz bulut teknolojiyle kullanıcılara her an ve her yerden güvenli erişim olanağı sunuyor. Kesintisiz bir dijital platform sunan Vedubox’ta her gün yüzlerce online ders ve video konferans gerçekleşiyor. Platformda webinarlar, sınavlar ve online konferanslar için özelleştirilmiş paketler de yer alıyor.

Yapay zeka ile uzaklar yakın oldu

Yerli yazılım Vedubox, şirketlerin kendi logosu ve kurumsal kimlikleriyle e-öğrenme veya sanal ofis platformu oluşturmasına imkan sağlıyor. Kullanıcılarına içerik yönetimi, raporlama, soru bankası, test, sınav oluşturma, webinar, video konferans oluşturma modülleriyle entegre bir sistem sunan platform hakkında bilgi veren Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, ”Artık birçok iş mekan bağımsız şekilde yapılabiliyor. Bu konudaki artan farkındalıkla birlikte şirketler uzaktan verimli çalışma platformlarını tercih etmeye başladı. Yenilikçi iş modeliyle Vedubox, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunma, toplantı, etkinlik, sunum içerikleri oluşturma ve paylaşma, kullanıcılar arası etkileşimi artırma gibi yapay zeka araçlarıyla geliştirilen özellikler barındırıyor.” dedi.