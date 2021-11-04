ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | TÜFE’den, FED’den sürpriz yok

Ekim ayında TÜFE aylık %2.39, yıllık %19.89 artış gösterdi. Enflasyon bu son artışlarla Ocak 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Piyasa beklentisi TÜFE’nin aylık %2.61 ve yıllık %20.18 artması yönündeydi. İşlenmemiş gıda fiyatlarında sınırlı artış olması TÜFE’nin beklentilerin altında kalmasını sağladı. TCMB’nin para politikası kararında dikkate aldığı TÜFE-C, aylık %1.70, yıllık %16.88 artış gösterdi, piyasa beklentisi aylık %2.10, yıllık %17.40 artış yönünde oluşmuştu. Enflasyonun Ekim ayı beklentilerinin altında kalmasına rağmen; kamunun yeniden değerleme oranına bağlı olarak yapacağı zamlar, asgari ücrete gelecek artış ve kurda yaşanan yükselişin etkileri nedeniyle gelecek aylarda enflasyonun %20’yi aşmasını bekliyoruz. TÜFE-C endeksinin yıllık bazda gerilemiş olmasıyla, TCMB’nin daha önceki toplantıda belirttiği sınırlı bir faiz indirimi alanı içerisinde, 18 Kasım PPK toplantısında faiz indirimine devam edebilir. Piyasa faiz beklentileri bu enflasyon verisi sonrasında 100 baz puanlık bir indirim şeklinde oluşabilir.

Fed dünkü yazımızda belirttiğimiz gibi bu aydan itibaren 15 milyar $ varlık alımı azaltımı gerçekleştirip 2022’nin ortasında varlık alımlarını sona erdirecek. FED Başkanı Powell, verdiği mesajlarda faiz artırımı için çok erken olduğunu, faiz artırımı konusunda sabırlı olacaklarının altını çizdi. Yüksek enflasyona rağmen FED’in destekleyici role devam edecek olmasının piyasalarda risk alma iştahını artırmasını bekliyoruz.

Dolar/TL’ye bir iyi bir kötü haber. Dolar/TL’de teknik olarak satış baskısının kırılması ardından TÜFE verileri sonrasında dün belirttiğimiz 9.77 direncine doğru bir yükseliş yaşandı. Dün akşam FED Başkanı Powel’ın güvercin açıklamalarıyla 9.64’e kadar geriledi. Bugün desteğimiz 9.63 olmak üzere dirençlerimiz 9.72 ve 9.80’den yükselmektedir.

Bankalar bitti demeden bitmez. BIST100, dün gün içerisinde yaşanan çalkantıdan, bankaların gün içi en düşük seviyelerine göre %5 artması, günü %2.29 artı kapatmasıyla çıktı. Dünkü güçlü yükseliş sonrasında 1552 direncinin kırılmasını 1589’da bulunan zirvenin test edilmesini bekleyebiliriz. 1535 gün içi desteğimizdir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Dün, “Seans içi kısa vadeli ortalamasını kırmış olması zayıflık oluştuğunu gösteriyor. 1658’den yükselen trend ve kırmızı ortalama yükselerek destek olacaktır.” demiştik. Dün gün içi gelen satışlarla 1644’e kadar geri çekilme, ardından güçlü alımlarla kısa vadeli zirve seviyesi aşıldı. 1678-1739 aralığında trend içerisinde 1739 kanal direnci test edilebilir. 1709 destek seviyemizdir.

Aralık vadeli Dolar/TL. 9,9331’de bulunan direnç seviyesi bugün itibariyle destek haline dönüştü. 9.9331’in destek haline gelmesi, yardımcı indikatörlerinde yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte 10.14’de bulunan direnç noktasına doğru yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.