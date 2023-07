Türk moda endüstrisi Almanya ve ABD pazarlarında büyüyecek

Türk moda endüstrisi ana ihraç pazarı Avrupa’daki resesyon nedeniyle 2023 yılının ilk yarısında ihracatta yaşadığı yüzde 7’lik daralmayı aşmak için dünya hazırgiyim ithalatının üçte birini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da düzenlenen iki fuara katılarak yeni ihracat bağlantılarının zeminini bulup ihracatta kötü gidişe dur demek istiyor.

Almanya’da 18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Munich Fabric Start the Source Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle yapacaklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, aynı tarihlerde ABD’nin New York şehrinde ise, PV Manufacturing New York Fuarı’nda Türk moda endüstrisinin ihracatını artırma çabası içinde olacaklarının altını çizdi.

“Avrupa’ya ihracatta mevcudumuzu koruyup ABD pazarında ihracat payımızı artırmak istiyoruz” diyen Sertbaş, “Türk moda endüstrisi Almanya pazarında üçüncü büyük tedarikçi konumunda. Ancak, Avrupa pazarında resesyon yaşanıyor. Avrupa dışında ihracatımızı artırabileceğimiz en önemli pazar ABD olarak öne çıkıyor. Biz de ABD’yi hedef pazar olarak belirledik. ABD’nin hazırgiyim ithalatından yüzde 1 civarında olan payımızı yüzde 5’e çıkarmak için önümüzdeki dönem ABD’ye daha yoğun bir pazarlama stratejimiz olacak. Bu planlamamız Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisiyle de uyum gösteriyor. Yıllardır Avrupa’nın ve ABD’nin önemli markalarına üretim yapan, esnek üretim yeteneği, güçlü tasarım altyapısıyla Türkiye’nin ABD pazarı için önemli bir alternatif olabileceğini düşünüyoruz. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri yeşil mutabakata en çok önem veren pazarlar konumunda, Türk moda endüstrisinin karbon nötr hedefine uyumlu yaptığı çalışmaları da müşterilerimize göstereceğimiz bir zemin olacak” şeklinde konuştu.

Uğuz: “Almanya’ya 11, ABD’ye 8 firmayla gidiyoruz”

Türk hazırgiyim ihracatçıları olarak Almanya’da 11 firmayla, ABD’de 8 firmayla fuarlara katılacaklarını paylaşan EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Türk hazırgiyim sektörünün 2022 yılında 21,2 milyar dolar ihracat yapmışken, Almanya ve ABD’nin 2022 yılında 178 milyar dolarlık hazırgiyim ithalatı yaptığını dillendirerek iki pazarın büyüklüğüne vurgu yaptı.

Türk hazırgiyim firmalarının ABD ve Almanya’daki fuarlarda iki gün süreyle 2024/25 sonbahar-kış koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunacağını belirten Uğuz, “Türk moda endüstrisi olarak ABD ve Almanya’ya gelecek global markaların pekçoğuyla uzun yıllardır çalışıyoruz. Bizlerin tasarımlarını ve ürettiğimiz ürünleri çok beğeniyorlar. Ege Bölgesinin konfeksiyon ortalama ihraç fiyatının 21 dolara yükselmesi de bu beğeninin bir göstergesi. Bu pazarlama faaliyetleriyle hem miktar, hem de değer bazında artış sağlamak istiyoruz. Münih MFS Fuarı, Newyork PV Fuarı ve Paris PV Fuarı ile 2023 yılında 6 fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonumuzu başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. 6-10 Kasım’da da Hollanda, Belçika ve Almanya’dan 25 ithalatçı firmanın katılımıyla Alım Heyeti Organizasyonu planımız var. Bu etkinlikle 2023 yılındaki pazarlama faaliyetlerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yılda 2 defa düzenlenen ve tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan ve dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start Fuarı’na 2023 yılı ocak ayında 58 farklı ülkeden 900 firma katılım sağlarken, fuarı 14.000 uluslararası katılımcı ziyaret etmişti.

PV Paris fuarı gibi senede iki kez; hazırgiyim, kumaş ve ev tekstili başlığı altında düzenlenen Premiere Vision New York fuarının Ocak 2023 edisyonuna 19 ülkeden 200'den fazla firma katılmıştı.

EHKİB organizasyonunda, MFS the Source Fuarı’na; “Armey Tekstil San. Ve Tic. Ltd.Şti., Beta Konfeksiyon Tekstil İhr.İth.San. ve Tic. Ltd.Şti., De Tasarım A.Ş., Demoteks Tekstil San. Ve Tic.Ltd.Şti., Evoteks Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. Ltd.Şti., İya Tekstil San. Tic.Ltd.Şti., MD Tekstil Konfeksiyon Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti., Meba Giyim San. Ve Tic.Ltd.Şti., Modalt Tekstil Konf. San. Ve Tic. Ltd.Şti., Mosi Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Tayra Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.” katılırken, PV Manufacturing New York Fuarı’nda; “BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., DEMİRIŞIK TEKS.KONF.SAN.AŞ., DEMOTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ., İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ., MEBA GİYİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., OZTEK HAZIR GIYIM SAN. VE TIC A.Ş., RAL TEKSTİL A.Ş. ve SEYFELİ DIŞ TICARET LTD STI” Türkiye’nin hazırgiyim ihracatını artırma çabası içinde olacaklar.