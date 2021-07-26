Turkish Coffee Lady | Gizem Şalcıgil White'in 12 yıllık serüveni

Hayatını Türk Kahvesine adayan Gizem Şalcıgil White'in 12 yıllık serüveni

Kendini Türk Kahvesi'nin tanıtımına, bilinmesine adayan Türk kadını Gizem Şalcıgil White, sosyal medyanın Turkish Coffee Lady'si ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yıldır Türk kahvesini gönüllü olarak tanıtan Gizem Şalcıgil White, Facebook ve Instagram'ın resmi business kanallarında tanıtıldı. Turkish Coffee Lady olarak bilinen White, ünlü moda tasarımcısı ve fenomen Tan France'in sunduğu “Boost My Business” programının konuğu oldu ve bir sosyal girişimci olarak pandemi sürecinde yaptığı önemli çalışmaları anlattı. Avatar oyuncusu ünlü aktris Zoe Saldana, White’in Tan France ile olan buluşmasını “Facebook for Business” sayfasından bizzat duyurdu.



Gizem Şalcıgil White, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yıldır Türk kahvesinin bilinirliğini arttırmak için gönüllü olarak kültürel markalaştırma çalışmaları yürütüyor. Bu olağanüstü gayretleri Facebook tarafından farkedilen ve Amerika’da binlerce işletme arasından “Boost My Business” programı için seçilen altı işletme sahibinden biri olan White, Facebook ve Instagram'ın resmi Business hesaplarında dünyaca ünlü fenomen modacı Tan France’e konuk oldu.

France, White ile yaptığı röportaj sırasında evinde Türk kahvesi hazırlamayı öğrendi ve hayırsever bir girişimci olarak tanımladığı Turkish Coffee Lady’nin Instagram’da takipçilerini arttırması için Facebook “Boost My Business” ekibi ile olarak destek vereceklerini belirtti.

Türk kahvesinin eşsiz lezzeti eşliğinde Tan France ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Gizem Şalcıgil White, kovid-19 koşulları nedeniyle online olarak katıldığı röportajda, Tan France'e Türk kahvesi kültürünün dünya tarihindeki önemini aktarırken girişimcilik misyonu ile ilgili önemli ayrıntılar da paylaştı.

Söyleşisinde, Türk kahvesinin dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olduğunu vurgulayan White, "Amerika'ya geldiğimde insanların Türk kahvesini bilmediğini farkettim. Bu önemli kahve kültürü için farkındalık yaratmak benim için bir tutku haline geldi ve kültürel köprüler kurarak yabancı toplumları eğitmeyi kendime misyon edindim. Zengin kültürel mirasım ile çok gurur duyuyorum ve kızıma bu girişimim aracılığıyla iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde herşeyin alt üst olmasıyla kaybedilenlerin sadece kapanan mağazalar değil, aynı zamanda hayaller ve yıllarca verilen emekler olduğunu da söyleyen White “Ama herşeye rağmen misyonu çok güçlü olan bu girişimimi sonlandırmayı asla düşünmedim. Yeni dönem için yeni stratejiler araştırmaya başladım, ve sonunda kendi markama özel ve kadın girişimciliğini destekleyen özel bir Türk kahvesi serisi geliştirdim. Her paket satışından yüzde 5'lik bir geliri kadın girişimcilik mentörlük programlarına bağışlıyorum” açıklamasını yaptı.

Tan France, pandemi sürecinde kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları bulunan Turkish Coffee Lady Vakfı’nı da kuran White’i cesaretinden ve girişimciliğinden dolayı tebrik etti. Facebook’un sosyal medya uzmanlarından da görüş alan France, White’a Instagram'da storylerin etkili kullanımı ve anket seçenekleri ile konusunda katkıda bulundu. Vaşington Türk Büyükelçiliği ve yerel Türk restoranlarını ziyaret ederken kızı Kaylin Zübeyde ile beraber görüntüleri de yer alan White, eğitim programının sonunda 100,000’den fazla kişiye ürünlerinin bilgisini ulaştırdı. Turkish Coffee Lady, destekleri ve rehberlikleri için Tan France ve Facebook ekibine teşekkürlerini de etti.

Facebook ve Instagram'in Turkish Coffee Lady'i tanıttığı programını, Avatar oyuncusu ünlü aktris Zoe Saldana aracılığıyla “Facebook for Business” sayfasından duyurdu.



