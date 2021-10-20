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Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar

Sarpedon Global Trade ile Bellesexport arasında mutabakat anlaşması imzalandı  Türkiye ile Belarus’un karşılıklı dış ticaret hacminde 1,5 milyar dolar hedefleniyor

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:30
Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar

Türkiye - Belarus ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar

Belarus ve Ukrayna özelinde ağaç işleme makinelerinin distribütörlüğünü üstlenen ve ağaç ve orman ürünlerini AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Amerika ve İngiltere’deki en büyük firmalara tedarik eden Sarpedon Global Trade ve Belarus’un devlete ait orman işletmelerinin ihracatını gerçekleştirmede tek yetkili kuruluşu olan Bellesexport, ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük buluşma noktası olan WoodTech Fuarı sebebiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından iki şirket arasında dış ticaret rakamını 1,5 milyar dolara ulaştırmak ve iki ülkenin orman ürünleri endüstrisinin ticaretteki payını artırmak amacıyla bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Belarus arasındaki karşılıklı ticari faaliyetleri canlandırarak, ağaç ve orman ürünlerinin potansiyelini değerlendirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye beş günlük bir ziyarette bulunan Bellesexport Direktörü Leonid Demyanik ve beraberindeki heyet, Sarpedon Global Trade yetkilileriyle beraber, sektörün yıllardır tek buluşma noktası olmanın yanı sıra ulusal, bölgesel ve uluslararası şirketler için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği de taşıyan WoodTech Fuarı’na katıldı. Türkiye seyahati esnasında fuarın yanı sıra çeşitli üretim tesislerini de ziyaret eden Demyanik ayrıca potansiyel alıcılarla buluşarak, Bellesexport’un faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

WoodTech Fuarı’ndan doğan yeni iş birliği

WoodTech Fuarı’na beraber katılım gösteren Belarus heyeti ve Sarpedon yetkilileri çeşitli ekipman üreticileri ve potansiyel alıcılarla biz dizi görüşme gerçekleştirdi. Fuardan sonraki günlerde görüşme yapılan ekipman üreticileri ve söz konusu ekipmanların kullanılarak üretim yapıldığı çeşitli tesisleri ziyaret ettiler. 

Belarus’un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved’in ev sahipliğinde, DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan’ın desteğiyle yapılan bir toplantıda Bellesexport Müdürü Demyanik Leonid tarafından Belarus orman ürünleri endüstrisi sunumu gerçekleştirilerek iki ülke arasında iş birliğinin stratejik konumu ve gelişimi üzerine müzakereler yapıldı.  

Bellesexport ile Sarpedon Global Trade arasında Türkiye’den ekipman satışı, bakımı, Belarus’ta üretilen ağaç ve orman ürünlerinin Türkiye ve üçüncü ülkelere satılması, lojistik konularını içeren bir iyi niyet anlaşması imzalandı. 

Ticaret hacminde yıl sonu beklentisi 1,5 milyar dolar

DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Soycan Şirketler Grubu ile grup şirketi Sarpedon Global Trade Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, iki ülke arasında her geçen yıl ticari etkinliğin arttığına dikkat çekerek, yapılacak yatırımların ve anlaşmaların iş birliğine olan katkısını şöyle açıkladı: “Türkiye ve Belarus arasında özellikle son yıllarda ticaret ve yatırımlar özelinde önemli adımlar atılıyor. Bunun bir sonucu olarak da iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2019 yılında 708 milyon dolar, 2020 yılında ise pandemiye rağmen 778 milyon dolar olduğu görülmekte. Bu yılın ilk 8 aylık verileri incelendiğinde ise mevcut rakamın 682 milyon dolar olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Her iki ülke temsilcilerinin yaptığı iş ortaklıkları ve değerlendirecekleri fırsatlar göz önüne alındığında bu rakamın yılsonunda 1,5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.”

“Ağaç ve orman ürünlerinin ticaretteki etkinliğinin artırmayı hedefliyoruz”

Bellesexport ile Sarpedon Global Trade arasında Türkiye’den ekipman satışı, bakımı, Belarus’ta üretilen ağaç orman ürünlerinin Türkiye ve üçüncü ülkelere satılması, lojistik konularını içeren anlaşmaya dair görüşlerini de paylaşan Soycan, “Sarpedon Global Trade, Belarus ve Ukrayna özelinde ağaç işleme makinelerinin distribütörlüğünü üstlenmekte; ağaç ve orman ürünlerini AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Amerika ve İngiltere’deki en büyük firmalara tedarik etmekte; yerel ve global ölçekte e-ticaret alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. İki ülke arasında imzalanan bu anlaşmayla birlikte ağaç ve orman ürünlerinin ticaretteki etkinliğinin daha da artmasını ve ağaç-orman endüstrisine olan katkısını maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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TürkiyeBelarus
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