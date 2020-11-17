Türkiye Finans MÜSİAD EXPO 2020’de yerini aldı

Türkiye Finans bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 21 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2020’de yerini aldı. Banka, fuarda yenilikçi KOBİ e-Dönüşüm hizmetleriyle İhracat Destek Finansmanı ürünlerini sektör profesyoneliyle buluşturuyor.

Türkiye’nin üretimini ve ihracatını arttırmaya katkıda bulunmaya odaklanan Türkiye Finans Katılım Bankası her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle ticareti desteklemeye ve geliştirmeye devam eden MÜSİAD EXPO 2020’de yenilikçi hizmetlerini tanıtacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ve 21 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2020’de Türkiye Finans KOBİ’lere yönelik sunduğu yenilikçi e-dönüşüm hizmetlerini ve dış ticarete katkı sağlamak adına oluşturduğu ihracat destek finansmanı ürün portföyünü sunuyor. Fuar katılımcıları fuar süresi boyunca Türkiye Finans’ın 6.salonda yer alan standını ziyaret edebilecek ve finansman ihtiyaçlarına banka yetkilileriyle yüz yüze çözüm arayabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey protokolün de katılım göstereceği fuar kapsamında; organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye’nin ticari bağlarının genişletilmesi hedefleniyor.