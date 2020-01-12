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Türkiye tarih ve lezzetleriyle EMİTT Fuarı'nda

Dünyanın en önemli 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT, Türkiye’den 25 il ve 22 ilçeyi dünya ile buluşturmaya hazırlanıyor.

12 Ocak 2020 Pazar 11:06
Türkiye tarih ve lezzetleriyle EMİTT Fuarı'nda

Türkiye tarih ve lezzetleriyle EMİTT Fuarı'nda

Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri için gerçekleştirdiği fuarlar ile yabancı yatırımcıları potansiyel iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Türkiye’nin markalaşmış turizm destinasyonlarını turizm sektörü ile buluşturacak. 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Fuar’da, Antalya’dan Trabzon’a, Diyarbakır’dan Balıkesir’e, Muş’tan Ardahan’a kadar 25 il turistik değerlerini anlatacak.

İllere ek olarak markalaşma yolunda olan 22 ilçeyi temsilen kamu kurum ve kuruluşları da kültürel varlıklarını ve yöresel lezzetlerini dünya ile buluşturmak için gün sayıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 2019 yılında 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoruna imza atan Göbeklitepe de, 24’üncü EMITT Fuarı’nın yıldızlarından olacak.

“EMITT, Anadolu’nun turizm markalarının en önemli tanıtım platformu”

EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, ülkemizden 25 il ve 22 ilçenin katılımının Türkiye’nin tanıtımı için de çok önemli olduğunu söyledi. Aydın şöyle devam etti: “EMITT’teki sürekli artan yabancı ziyaretçi katılımının ülkemizi temsil eden kamu kurum ve kuruluşları için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sayıyı artırarak; Adana’nın gastronomi kültürünün daha çok tanınması, Göbeklitepe’nin daha çok insana ulaşması, Ege’nin zeytinyağının sınırlarımızın çok ötesine uzanması için çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. EMITT Fuarı, 25 yıldır, Anadolu’nun değerlerinin turistik markalara dönüşmesinde ve her bir yörenin marka destinasyon haline gelmesinde önemli bir platform olmuştur.”

Dünyanın 30 marka ülkesini de İstanbul’da ağırlamaya hazırlanan EMITT Fuarı’nda 25 il ve 22 ilçeyi temsilen; Adana Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme, Ardahan Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bartın Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Bodrum Belediyesi, Bursa Kültür ve Tanıtma Birliği, Çatalca Belediye Başkanlığı, Çeşme Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Demre Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Didim Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Edremit Belediyesi, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm müdürlüğü, Fethiye Belediye Başkanlığı, Gömeç Belediye Başkanlığı, Iğdır Belediye Başkanlığı, İzmir Valiliği, İznik Belediye Başkanlığı, Karabük İl Kültür Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kemah Kaymakamlığı, Kemaliye Kaymakamlığı, Kilis Eğitim Sosyal Kültür ve Sanat Araştırma Derneği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediye Başkanlığı, Seydikemer Belediye Başkanlığı, Sinop Belediyesi, Sürmene Belediyesi, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., T.C. Adıyaman Valiliği, T.C. Ayvalık Belediyesi, T.C. Haymana Belediye Başkanlığı, T.C. Muş Valiliği, Trabzon İl Kültür, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vize Belediye Başkanlığı, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği yer alacak. Kurluşlar, birbirinden renkli stantlarla tarihlerini, doğalarını, kültürlerini ve gastronomi zenginliklerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ve ziyaretçiler ile buluşturacak.

Dünya EMITT’i takip ediyor

EMITT Fuarı, turizm profesyonellerinin yanı sıra fuara özel avantajlı tatil fırsatları sunduğu için tatil ziyaretçi bakımından da yoğun geçen bir fuar oluyor. Bu yıl 60.000’in üzerinde ziyaretçinin Fuar’a gelmesi bekleniyor. EMITT Fuarı, bir önceki yıl dört günde elde edilen 3 milyar TL olan toplam iş hacmini bu yıl 4 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

EMITT Turizm Fuarı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de Fuar’ın iş ortakları arasında yer alıyor.

EMITT’te yoğun bir etkinlik programı var

Her yıl olduğu gibi EMITT 2020’de de TTYD, TÜROFED, TÜRSAB gibi sektöre yön veren kurumların ağırlanacağı Başkanlar Forumu’nda dernek başkanları, akademisyenler ve karar vericiler, sorumlu ve sürdürülebilir turizme dönüşümün nasıl gerçekleşeceğini ve sektörün dijitalleşme sürecini konuşacaklar. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, keynote sunumlar, atölye çalışmaları, yerel ve uluslararası katılımcıların sahne şovları ile dolu günler ziyaretçileri bekliyor olacak. Diğer yandan turizm tanıtım ve pazarlamasında kullanılmaya başlanan yeni teknolojiler ve dijital çözümler de ziyaretçiler için hazırlanan deneyim alanlarında sunulacak. VR teknolojisi ile Göbeklitepe, Everest Tepesi gibi destinasyonlar tanıtılırken, Louvre Müzesi’nden sonra ilk kez Sanal Mona Lisa Sergisi İstanbul’da EMITT Fuarı aracılığı ile deneyimlenecek.

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