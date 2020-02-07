Türkiye’nin itibarlı markaları açıklandı

Türkiye İtibar Akademisi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde dokuz yıldır gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda çarpıcı sonuçlar çıktı. 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin ve ekonominin lokomotifi 50 farklı sektörde “Türkiye’nin En İtibarlı” kurum ve markaları belirlendi.





Türkiye'nin akademik denetim altında yapılan, raporu da uzman akademisyenlerce hazırlanan ilk ve tek derecelendirme araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) sonuçları açıklandı.

Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, saha çalışmaları İMGLOBAL araştırma şirketince yapılan TİE için 72 ilde 12 bin kişi arandı. Yaklaşık 60 soru yöneltilen ve 120 bin dakika telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen TİE’de bu yıl yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

2019’da yaşanan ekonomik, siyasi ve uluslararası gündemin kurumların algıları üzerindeki etkileri ile şirketlerin faaliyetleri sonucu kamuoyu zihninde bıraktığı izlerle elde ettikleri marka algılarının derecelendirildiği TİE’de pek çok kurum Ulusal İtibar Ligi’nde derece ve yerini korurken bazı kurumlar alt sıralara düştü, bazıları ise zirveye yükseldi. Araştırmada ilgi çeken sonuçlardan biri de daha önceki yıllarda TİE Radarı’na girmemiş kurum ve markaların bu yıl girmesi, daha önceki yıllarda radar giren hatta derece alan markaların bu yıl araştırmanın radarı dışında kalması oldu.

“Türkiye’nin En İtibarlı” ilk 20 ve sektörlerdeki ilk 10 marka alfabetik sıralamaya göre şunlar;