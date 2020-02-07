Türkiye’nin itibarlı markaları açıklandı
Türkiye İtibar Akademisi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde dokuz yıldır gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda çarpıcı sonuçlar çıktı. 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin ve ekonominin lokomotifi 50 farklı sektörde “Türkiye’nin En İtibarlı” kurum ve markaları belirlendi.
Türkiye'nin akademik denetim altında yapılan, raporu da uzman akademisyenlerce hazırlanan ilk ve tek derecelendirme araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) sonuçları açıklandı.
Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, saha çalışmaları İMGLOBAL araştırma şirketince yapılan TİE için 72 ilde 12 bin kişi arandı. Yaklaşık 60 soru yöneltilen ve 120 bin dakika telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen TİE’de bu yıl yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
2019’da yaşanan ekonomik, siyasi ve uluslararası gündemin kurumların algıları üzerindeki etkileri ile şirketlerin faaliyetleri sonucu kamuoyu zihninde bıraktığı izlerle elde ettikleri marka algılarının derecelendirildiği TİE’de pek çok kurum Ulusal İtibar Ligi’nde derece ve yerini korurken bazı kurumlar alt sıralara düştü, bazıları ise zirveye yükseldi. Araştırmada ilgi çeken sonuçlardan biri de daha önceki yıllarda TİE Radarı’na girmemiş kurum ve markaların bu yıl girmesi, daha önceki yıllarda radar giren hatta derece alan markaların bu yıl araştırmanın radarı dışında kalması oldu.
“Türkiye’nin En İtibarlı” ilk 20 ve sektörlerdeki ilk 10 marka alfabetik sıralamaya göre şunlar;
- Türkiye genel listesi: AB Grup Holding, Adidas, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Boyner, Erensan, Ford, Koç Holding, LC Waikiki, Mavi, Profilo Sabancı, Samsung, Torku, Turkcell, Ülker, Vestel, Zara
- Akaryakıt: Aytemiz, Bp, Do, Kadoil, Lokoil, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Soil, Total
- Beyaz eşya: Arçelik, Ariston, Beko, Bosch, Fakir, LG, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel
- Bebek bakım ürünleri: Can Bebe, Dalin, E-Bebek, Johnsons Baby, Molfix, Nivea, Prima, Sebamed, Sleepy, Uni Baby
- Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Vakıfbank, Yapı kredi, Ziraat Bankası
- Elektrikli ev aletleri: Arçelik, Arzum, Bosch, Fakir, Philips, Profilo, Siemens, Simbo, Tefal, Vestel
- Enerji: Aksa, Boğaziçi Elektrik, BOTAŞ, Duracell, Enerjisa, Gediz, Sabancı, TEDAŞ, Vestel, Zorlu
- Restoran: 4mevsim, 7mehmet, Aksa, Alabora, Big Chef, Hacıbaba, Huqqa, Köroğlu, Menekşe, Oba Restaurant
- Döner Restoranı: Aspava, Bay Döner, Günaydın, Hacıbaba, HD İskender, Kaşıbeyaz, Köfteci Ramiz, Kolcuoğlu, Konyalı, Kule
- Fast food restoranı: Burger-King, Dominos, Mc Donalds, Pasaport Pizza, Pidecim, Pizza Pizza
- Beyaz et restoranı: Tavuk Dünyası
- Holdingler: Ağaoğlu, Akman, Bozlu, Doğuş Grup, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
- İnşaat: Ağaoğlu, Enka, Köroğlu, Limak, Nef, Rönesans, Sabancı, Sur Yapı, TOKİ, Zorlu
Otomobil: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo
- E-ticaret sitesi: Ali Express, Amazon, Çiçeksepeti, Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Moda Nisa, Modaselvim, N11, Sahibinden.com, Trendyol
- Süpermarket: A101, Bim, Çağdaş, Çağrı, Carrefour, Happy Center, Metro, Migros, Şok, Yunus
- Hazır giyim perakende: Armani, Bershka, Beymen, Boyner, Defacto, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara
- Elektronik perakende: Ali Express, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Vestel
- Sigorta: Aksa, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Avivasa, Ergo, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Koç Allianz, Sompo Japan
- Otel: Anemon, Dedeman, Hilton, Radisson, Ramada, Rixos, Shereton, Tarabya Otel, Titanic, Wow
- Turizm operatörü: Abatur, Ets, Has, Joly, Metro, Pamukkale, Tatil.com, Tatilbudur, Tatilsepeti, Trivago
- İşlenmiş gıda: Banvit, Coşkun, Dardanel, Maret, Namet, Pınar, Şahin, Tat, Torku, Ülker
- Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Loreal Paris, Mac, Maybeline, Nivea, Oriflame, Watsons
- Şekerleme ve çikolata: Eti, Haribo, Kent, Milka, Nestle, Pelit, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker
- Süt ürünleri: Dimes, Dost, İçim, Mis, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, Yörükoğlu
- Takı ve ziynet: Altın Kaynak, Altınbaş, Altınsoy, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Pandora, Swarovski, Takı Dünyası, Zen
- Unlu mamuller: Halk Ekmek, Kara Fırın, Melko, Ova, Piyale, Simit Sarayı, Sinangil, Söke, Torku, Uno
- Hava ulaşımı: Anadolu Jet, Atlas Global, Atlas Jet, Emirates, Katar Airlines, Onur Airlines, Pegasus, Qatar Airlines, Sunexpress, THY
- Kara ulaşımı: Has Tur, İstanbul Seyahat, Kamil Koç, Metro, Nilüfer, Özdiyarbakırlılar, Pamukkale, Ulusoy, Van Gölü, Zafer Turizm
- Erkek giyim: Altınyıldız, Beymen, Damat, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Pierre Cardin, Sarar, Zara
- Kadın giyim: ADL, Armine, Bershka, Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Vakko, Zara
- Çocuk giyim: Defacto, Fulla Moda, H&M, Kanz, Kids, Koton, LC Waikiki, Minico, Panço, Zara
- Çocuk giyim perakende: Ayakkabı Giyim Sanayi, Boyner, Civil, E-Bebek, Şok
Spor giyim: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo
- Ayakkabı perakende: Ayakkabı Dünyası, Barçın, Deichman, Flo, Gencallar, Markapark, Yeşil Kundura
- Spor ayakkabı: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo
- Klasik ayakkabı: Bambi, Desa, Derimod, Dockers, Elle, Greyder Elle, Hotiç, Hummerjack, İnci, Kemal Tanca, Zara
- PVC kapı ve pencere sistemleri: Adopen, Fıratpen, Pakpen, Pidosen, Pimapen, Winhause
- Boya: ÇBS, Dyo, Favori, Filli Boya, Jotun, Marshall, Permolit Boya, Polisan
- Seramik: Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Kalebodur, Kütahya, Seramiksan, Turkuaz Seramik, Vitra
- İnşaat Sektörü Perakende: Bauhaus, İnan yapı, Koçtaş, Tekzen
- Hafif ticari araç: Bmc, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
- Otobüs: İsuzu, İveco, Mercedes, Mitsubishi, Neoplan, Otokar, Temsa
- Otomobil Lastiği: Lassa, Petlas, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Continental, Dunlop, Konlas
- Mobilya: Alfemo, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek, Doğtaş, Enza Home, İkea, İstikbal, Kelebek, Yataş
- Ev tekstili: Bellona, English Home, İkea, İstikbal, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç, Trendyol, Zara Home
- Şampuan: Bioblas, Blendax, Clear, Dove, Elidor, Elseve, Gliss, Head And Shoulders, İpek, Pantene
- Ev temizlik ürünleri: Abc, Ace, Ariel, Bingo, Cif, Domestos, Fairy, Mark, Omomatik, Pril
- Çamaşır deterjanı: Abc, Alo, Ariel, Bingo, Boron, Fairy, Finish, Omomatik, Persil, Tursilmatik
- Kamyon / Tır: Bmc, Cat, Ford, Man, Renault, Scania, Volvo
- Kredi kartı: Akbank, Axess, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Maksimum, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası