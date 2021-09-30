ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Stagflasyon endişeleri

Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları, pandemi döneminde ekonomilerinin deflasyon sürecine girmemesi için varlık alımı gerçekleştirmişti. Para arzı yaratılarak sağlanan büyüme ve enflasyona reflasyon denir. Dünya piyasalarının pandemi sonrasında yaşadıkları ralliye de bu nedenle reflasyon rallisi denmekteydi. Merkez bankalarının varlık alımlarını azaltacak olması, delta varyantı ve tedarik sıkıntılarının global büyümeyi yavaşlatması, enerji ve emtia gibi temel girdi maliyetlerinin enflasyon yaratıyor olması piyasalarda stagflasyon endişelerini artırdı. Piyasalar haksız sayılmaz, merkez bankaları bu yılki büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon tahminlerini yükselttiler. Global büyüme üzerinde riskler sayısızken, enflasyonun uzun vadeli ortalamalarına gerilemesi ile ilgili gelişmeler sınırlı sayıdadır. Hal böyle olunca, piyasalarda reflasyon rallisi yerini bir süre stagflasyon endişesine bırakabilir. Enerji darboğazında kuşkusuz en iyi haber mevsim koşulları olacaktır. ABD de 13 Ekim’e kadar hava sıcaklarının mevsim ortalamasının üzerinde sürecek olması ve haftalık petrol stoklarının 1.6 milyon varil azalması beklenirken 4.5 milyon varil artış göstermesi, doğalgaz ve petrol fiyatlarını geriletti. Tahvil faizlerinin sınırlı geri çekilmesi borsalara nefes aldırdı. Önceki güne kadar 10 ayın en yüksek seviyesinde olan dolar, dün son 11 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar dün 10 gelişmiş para birimine karşı günlük %0.70 oranında değer kazandı.

Dolar/TL’de 8.89 kırıldı, ama. İki gündür 8.89 direncine baskının arttığını ve 8.89 kırılması durumunda 8.97’nin ilk etapta test edilebilecek seviye olduğunu belirtmiştik. Dün akşam saatlerinde 8.96 seviyesi test edildi. Dolar endeksinde son iki günde %1.1 artış yaşanırken, TL’de değer kaybının yine de oldukça limitli kaldığını söyleyebiliriz. TL’nin döviz sepetine karşı göreceli gücünü koruması nedeniyle kısa vadede 8.97-8.98 direnç bölgesinin etkili olabileceğini düşünüyoruz. Destek seviyelerimiz 8.89 ve 8.85 seviyeleridir.

BIST100’de 4 gün sonra gelen artı kapanış. Son 6 işlem gününde dip seviyeler birbirine yakın noktalarda oluşmuş, volatilite düşmüştü. Düşüş zayıflamış ama tepki alımları gelmiyordu. Dün sınırlı tepki alımları ile Eylül ayından başlayan düşen trendden çıktık, satış baskısını kırdık. Bugün 1394’ün kırılması durumunda tepki hareketi başlayabilir. Ana desteğimiz ve kısa vadeli stop-loss noktası 1380.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Eylül ayı içerisinde başlayan düşen trendde , yükselen üçgen formasyonu oluşumu vardır. 1491 üçgenin destek seviyesiyken, 1508 üçgenin direnç seviyesidir. Formasyon beklenildiği gibi yukarı yönde kırılırsa 27 puanlık bir yükseliş getirir ve hedef 1535 olur. 1508 formasyon direnci olarak takip edilebilir. Sırasıyla desteklerimiz 1491, 1484 ve 1470’te bulunmaktadır.

Ekim vadeli Dolar/TL. 9.05 direncinde üçlü tepe benzeri bir oluşum gerçekleşiyor. RSI bu üçlü tepe görüntüsü sonrasında aşırı alım bölgesinden çıkmıştır. Ortalamalar hızla fiyata yaklaşarak destekleri güçlendirmektedir. 9.00-9.05 arasında fiyat sıkışması iki yöne de sert bir kırılmaya neden olabilir. İkincil desteğimiz 8.87, ikincil direncimiz ise 9.25 seviyesindedir.