VakıfBank, bayramın “en”lerini seçiyor!

Bayramın enleri değişse de paylaşılan güzel anların bizdeki yansımasının hep aynı kaldığına vurgu yapılan filmde, sevdiklerimizle olan bağlarımızı güçlendiren bayramların ne denli kıymetli olduğunun altı çiziliyor.

VakıfBank’ın bayramı kutladığı yeni reklam filmi yayına girdi. Üç küçük çocuğun bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazlarını puanladığı eğlenceli film, dinamik bir tempoda ilerlerken izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Nostaljik detaylara sahip sıcak bir aile ortamında geçen filmin başrolünde yer alan çocuk oyuncular, filmin ruhuna uygun olacak şekilde titizlikle belirlendi ve ortaya izlemesi eğlenceli bir film çıktı.

VakıfBank’ın reklam yüzü Tolga Sarıtaş’ın da yer aldığı reklam filmi, “bayramın enleri değişse de en büyük mutluluğunun hep aynı kaldığı; çünkü onda sevdiklerimizle paylaşılan güzel anların yer aldığı” mesajıyla bize bayramların değerini hatırlatıyor.

Künye

Reklamveren: VakıfBank

Reklamveren Yetkilileri: Ferkan Merdan (Genel Müdür Yardımcısı), Gönül Göral Öztürk, Gülin Günel Keşci, Neslişah Şevval Kuşaklı

Reklam Ajansı: Papillon İstanbul

Ajans Başkanı: Yunus Becit

Genel Müdür: Fatih Öztürk

Kreatif Direktör: İlkay Saltık

Kreatif Ekip: Aytunç Erkekoğlu, Cem Gündoğdu, Salih Küçük, Buğra Ertürk, Mustafa Turgut Kemancı

Müşteri İlişkileri: Gülden Özbaşaran Udum, Gözde Tekin

Yapım Şirketi: Kala Film

Yönetmen: Serter Tırmık

Post Prodüksiyon: Roots Post Production