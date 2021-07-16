Yasaksız İlk Bayram Araç Kiralamayı Uçurdu
Türkiye pandemi dönemindeki ilk yasaksız bayrama hazırlanırken araç kiralama sektörü tarihi bir yoğunluk yaşıyor. Kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, kiralama oranlarında geçen yıla göre yüzde 125 artış yaşandığını belirtti.
İlk kiralama deneyiminde artış
Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi. Umut Yıldırım, “Misafirlerimiz normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaları tercih ettiler ve bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor. İlk defa kiralama yapacak misafirlerimizin oranında da önemli bir artış var. Yolcu360 ekosisteminin sektöre en önemli katma değerlerinden biri de bu artış. Ekosistemimizdeki tüm araçların rezerve edilmiş olması da araç kiralamaya olan güvenin her geçen gün arttığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
Yıldırım “Dünyada herkesin aracı yok, artık almasına da gerek yok diyoruz ve pazardaki araç kiralama alışkanlıklarının değişmesine öncülük ediyoruz. Yaşanan tüm bu yoğun artışla birlikte misafir mutluluğu saplantımızı korumaya da devam ediyoruz. Bu uzun tatil dönemi süresince Türkiye’nin dört bir yanındaki misafirlerimiz, gece gündüz çalışan Ödüllü Misafir Merkezimize ulaşıp istedikleri desteği alabilecekler” dedi.