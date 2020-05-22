Yaşlılar, VIP transferi tercih etti

Yanlarında bir, gerektiğinde iki kişi olmak üzere refakatçi izninin verilecek olması yoğunluğu daha da artırdı. Ancak otobüse binme, kalabalığa karışma konusunda hâlâ çekinceleri olan yaşlılar ise VIP transfer araçlarını tercih etti.

Amerika’da 32 yıl boyunca havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, “65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni çıkmasıyla telefonlarımız kilitlendi adeta” dedi.

‘Özgürlüklerine kavuştular’

Gülten’in verdiği bilgilere VIP transferi tercih edenlerin başında geçici süre için kendi oturduğu şehirden başka bir şehre gidip orada mahsur kalanlar geliyor. Gülten, “Salgın başlamadan önce çocuklarının, akrabalarının yanına birkaç hafta için gelip yasakların başlamasıyla orada mahsur kalan insanlar, seyahat izinlerinin çıkmasıyla adeta özgürlüklerine kavuşmuş oldu” diye konuştu.

Ya köye ya da yazlığa

Hem güvenli hem ucuz

Evlerinde çok sıkılan insanların havaların da ısınmasını fırsat bilerek yola çıkmak istediklerini aktaran Gülruh Gülten, “Müşterilerimiz en çok köylerindeki, yaylalarındaki evlerine gitmek istiyorlar. Ayrıca yazlıklarına gitmek isteyenler de çok. Türkiye’nin her yerine yoğunluk var ama özellikle çay dönemi olduğu için Karadeniz’e ilgi büyük. Yine Antalya, Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgeleri de revaçta” diye konuştu.

Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Yanlarında en az bir refakatçi götürebildikleri için bu daha mantıklı geliyor. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi.

Dezenfekte ediliyor

Gülruh Gülten, araçlardaki önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tüm kurallara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Sürücülerimiz bu konuda eğitimli. Ayrıca gerekli sağlık taramaları da yapılıyor.”

Ev konforunda

Araçlar, güvenli, hesaplı olmasının yanı sıra konforlu da. Tüm araçlarda klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var. Koltukların istenildiği takdirde yatağa dönüştürüldüğü araçlarda ayrıca yolculuk süresince çeşitli ikramlar da yapılarak yolculara ev konforu sağlanıyor.