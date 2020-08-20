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Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde

2019’un en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesi açıklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:14
Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde

Yıldız Teknopark bünyesindeki iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesine girdi

Listeye Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren iki şirket girdi. Teknoloji ve algoritma borsa şirketi olan FBT Türkiye listeye 100’üncü sıradan girerken, geçen yıl Asseco South Eastren Europe grup firması Payten tarafından satın alınan Mobven de listede 407’inci sırada kendine yer buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı son Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmasında genel sıralamada tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçilen Yıldız Teknopark’ın bünyesinde yer alan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı..

Deloitte’un yaptığı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan ve global olarak 2019’un en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği ‘Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesine Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren FBT Teknolojileri ve Mobven Teknoloji de girdi.

Listeye 100’üncü sıradan dahil olan FBT Türkiye, bir teknoloji ve algoritmik borsa şirketi. Geçen yıl bir önceki yıla göre 1291 büyüme kaydeden girişim, blockchain platformlarında döviz dağıtımı, pazar yaratmaya yönelik araçlar üretiyor. Yan zamanda sunduğu finansal yazılımlar ile 3D güvenli banka ödemelerine alt yapı sağlıyor.

Listede 407’inci sırada yer bulan Mobven ise 2019’da yüzde 246 büyümesiyle listede dikkati çeken şirketlerden oldu. Geçmişte Momentum, Capture ve HesapAL gibi servisler ile karşımıza çıkan şirket Asseco South Eastren Europe grup firması Payten tarafından geçen yıl satın alınmıştı. Mobven, havayolu şirketlerinden bankalara, telekom şirketlerinden e-ticaret platformlarına kadar pek çok farklı alanda çalışıyor.

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