"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve zaman içinde pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 9 Ocak 2019’da Raffles İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin açılış konuşmasıyla başlayan gecede 2019 yılının en çalışkan markaları yine halkoyuyla belirlenirken markaların bu başarısındaki paydaşları olan ajanslar da ödüllendirildi.
Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 9 Ocak 2019’da Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.
The ONE Awards’da bu yıl diğer yıllardan farklı olarak “Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “Yılın En İtibarlı İş Ortağı” özel ödülleri de sahiplerini buldu. “Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi “Yarının Suyu” çalışmasıyla Finish olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da “Yılın En İtibarlı İş Ortağı” ödülüne değer görüldü.
The ONE Awards “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” TBWAIstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” People Initiative ve “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı oldu.
İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 2016 yılı Ocak ayında ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletilmiş, kategori sayısı 32’ye çıkarılmıştı. The ONE Awards 6’ncı yılında 40 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.
The ONE Awards 2019’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar:
E-Ticaret Siteleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: CarrefourSA
Hava Yolları Kategorisi’nde “Yılın İtibarlısı”: Pegasus Hava Yolları
Motosiklet Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Suzuki
Giyim/Moda Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: LC Waikiki
Havalimanı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: İstanbul Havalimanı
Özel Eğitim Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bahçeşehir Üniversitesi
Beyaz Eşya Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Arçelik
Atıştırmalık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Frito Lay
Mücevherat - Aksesuar Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Atasay
Ticari Otomobil Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Dacia Türkiye
Enerji Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: SOCAR Türkiye
Teknoloji Üreticisi Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lenovo
Gazsız İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lipton Ice Tea
Turizm Seyahat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: TatilBudur
Isıtma Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bosch
Binek Otomobil Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Fiat
Kargo Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: MNG Kargo
Kişisel Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: L'Oréal Paris Elséve
Kredi Kartı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bankkart
Bebek Bakım ve Beslenme Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Mamajoo
Küçük Ev Aletleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Beko
Lojistik Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Mars Logistics
Soğutma Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Daikin
Bankacılık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: DenizBank
Teknoloji Perakendecisi Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: MediaMarkt
İlaç Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: GSK Türkiye
Otomobil Lastiği Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lassa
Holding / Şirketler Grubu Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Boyner Grup
Mobilya Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bellona
Aplikasyon Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Glovo
Sağlık Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Memorial Sağlık Grubu
Fast Food Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Burger King
Sigorta Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: AXA Sigorta
Zincir Oteller Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Divan
Akaryakıt Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: OPET
Ev Tekstili Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: İstikbal
Ayakkabı – Çanta Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Greyder
Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Sur Yapı
Katılım Bankacılığı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Kuveyt Türk Katılım Bankacılığı
Kozmetik Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: KIKO MILANO
Yılın En İtibarlı Sosyal Sorumluluk Projesi: “Yarının Suyu” / Finish
Yılın En İtibarlı İş Ortağı: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı: TBWAIstanbul
Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı: People Initiative
Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı: Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı