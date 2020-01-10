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"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve zaman içinde pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 9 Ocak 2019’da Raffles İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu.

10 Ocak 2020 Cuma 18:13
"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu

"YILIN İTİBARLILARI" ödüllerine kavuştu

   Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve zaman içinde pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 9 Ocak 2019’da Raffles İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin açılış konuşmasıyla başlayan gecede 2019 yılının en çalışkan markaları yine halkoyuyla belirlenirken markaların bu başarısındaki paydaşları olan ajanslar da ödüllendirildi.

Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleş­tirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla ha­zırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüş­meler sonucunda 40 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 9 Ocak 2019’da Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

The ONE Awards’da bu yıl diğer yıllardan farklı olarak “Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “Yılın En İtibarlı İş Ortağı” özel ödülleri de sahiplerini buldu. “Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi “Yarının Suyu” çalışmasıyla Finish olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da “Yılın En İtibarlı İş Ortağı” ödülüne değer görüldü.

The ONE Awards “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” TBWAIstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” People Initiative ve “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı oldu. 

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 2016 yılı Ocak ayında ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletilmiş, kategori sayısı 32’ye çıkarılmıştı. The ONE Awards 6’ncı yılında 40 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.

The ONE Awards 2019’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar:

E-Ticaret Siteleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: CarrefourSA

Hava Yolları Kategorisi’nde “Yılın İtibarlısı”: Pegasus Hava Yolları

Motosiklet Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Suzuki

Giyim/Moda Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: LC Waikiki

Havalimanı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: İstanbul Havalimanı

Özel Eğitim Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bahçeşehir Üniversitesi

Beyaz Eşya Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Arçelik

Atıştırmalık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Frito Lay

Mücevherat - Aksesuar Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Atasay

Ticari Otomobil Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Dacia Türkiye

Enerji Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: SOCAR Türkiye

Teknoloji Üreticisi Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lenovo

Gazsız İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lipton Ice Tea

Turizm Seyahat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: TatilBudur

Isıtma Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bosch

Binek Otomobil Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Fiat

Kargo Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: MNG Kargo

Kişisel Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: L'Oréal Paris Elséve

Kredi Kartı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bankkart

Bebek Bakım ve Beslenme Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Mamajoo

Küçük Ev Aletleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Beko

Lojistik Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Mars Logistics

Soğutma Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Daikin

Bankacılık Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: DenizBank

Teknoloji Perakendecisi Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: MediaMarkt

İlaç Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: GSK Türkiye

Otomobil Lastiği Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Lassa

Holding / Şirketler Grubu Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Boyner Grup

Mobilya Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Bellona

Aplikasyon Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Glovo

Sağlık Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Memorial Sağlık Grubu

Fast Food Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Burger King

Sigorta Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: AXA Sigorta

Zincir Oteller Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Divan

Akaryakıt Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: OPET

Ev Tekstili Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: İstikbal

Ayakkabı – Çanta Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Greyder

Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Sur Yapı

Katılım Bankacılığı Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: Kuveyt Türk Katılım Bankacılığı

Kozmetik Kategorisi “Yılın İtibarlısı”: KIKO MILANO

Yılın En İtibarlı Sosyal Sorumluluk Projesi: “Yarının Suyu” / Finish

Yılın En İtibarlı İş Ortağı: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı: TBWAIstanbul

Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı: People Initiative

Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı: Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı

Son Güncelleme: 10.01.2020 18:16
Anahtar Kelimeler:
YILIN İTİBARLILARI
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