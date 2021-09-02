Zeytin ve zeytinyağı ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu

Zeytin ve zeytinyağı ihracatına 38 milyon dolarlık katkı sağlayan ilk üç firmaya ödülleri verildi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, pandemi nedeniyle geçen sene ödül töreni yapamadıklarını bu yüzden ilk üç firmayı ziyaret ederek kutladıklarını ve ödüllerini takdim ettiklerini söyledi.

“2020 yılında sektör olarak 271 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımıza 38 milyon dolarla en fazla katkı sağlayan üç üyemizi yerlerinde ziyaret ederek ödüllendirdik. Ödül alan firmalarımızı göstermiş oldukları başarılarından dolayı kutluyorum. Aynı zamanda 271 milyon dolarlık ihracatımızda payı olan tüm üyelerimizi de yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin 2002 sonrasında zeytin ağacı varlığı 90 milyondan 180 milyona yükseldi. Bu ağaçlar verimli hale geldiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı yıllık 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi bekliyor. Bu üretimin katma değere dönüşmesi için ihracat, hayati öneme sahip.”

Türkiye’deki tek İhracatçı Birliği olarak 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdüreceklerini açıklayan Davut Er sözlerine şöyle devam etti:

“En büyük zeytinyağı ithalatçısı olan ABD, son yıllarda zeytinyağı tüketimi hızla artan Avustralya ve Japonya önemli hedef ülkelerimiz arasında. Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu Almanya ise sofralık zeytin ithalatında, tüketimin çok yoğun olduğu Bulgaristan ve Romanya da tanıtım çalışmalarında hedef ülke olarak ağırlık verdiğimiz pazarların başında geliyor. Çin zaten Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizim için öncelikli hedef pazar durumunda. Hindistan’da rekabet gücümüzün artması için ilave destek ve eylem planı gerektiği gibi aynı şekilde Birleşik Krallık için de gıda ürünlerine yönelik ayrı bir eylem planı hazırlanması ve hedef ülke olarak belirlenmesi önem arz ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Suudi Arabistan, Rusya da hem zeytinyağı hem sofralık zeytinde ağırlık ve önem verdiğimiz hedef pazarlarımız.”

1 Eylül 2020 sezon başından 31 Temmuz 2021’e kadar olan süreçte sofralık zeytin ihracatı 72 bin 901 ton karşılığında yüzde 1,6 artışla 125 milyon dolara yükseldi. 1 Kasım 2020’de başlayan zeytinyağı sezonundan 31 Temmuz 2021’e kadar olan süreçte ise 32 bin 682 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında yüzde 6 ilerlemeyle 96 milyon dolara imza atıldı.

Zeytinyağı ihracatında yüzde 18’lik artışla 33 milyon dolarla ABD, sofralık zeytin ihracatında ise 36 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

Ödül alan ilk üç firma sırasıyla;

1) VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ

2) SAVOLA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3) SURTAŞ İŞLETMECİLİK İNŞAAT SAN.VE NAKLİYAT LTD. ŞTİ.