2020 saç modelleri, 2020 saç modeli ve kesim teknikleri



Uluslararası bir kuaförlük eğitimi okulunun Türkiye Koordinatörü olan saç kesim eğitmeni Sinan Ergün, 2020 yılında ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilecek saç kesim teknikleri ve saç modelleri hakkında bilgi verdi.



Aktif olarak Uluslararası bir kuaför eğitmenliği firmasında Türkiye Koordinatörü görevinde bulunan Sinan Ergün, uluslararası lisansla saç kesim teknikleri eğitimleri de veriyor. Türkiye’de Fresh Cut Saç Kesim tekniğinin ve kısa modellerde ise Pixie tekniğinin son yıllarda öne çıktığından bahseden Ergün, ülkemizde 2020 yılında en çok tercih edilecek 8 modeli ve bu modellerin kesim tekniğini bizim için paylaştı.

Saçı, ancak sanatçının yeteneğiyle güzelliği ortaya çıkan, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor. 20 yıldan bu yana kuaförlük ve eğitmenlik yapan Ergün, ülkemizde Avrupa’daki kesim modellerinin etkin olduğunu ve modayı yakından takip ettiğimizi de belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk online kuaförlük kursunu başlatan Sinan Ergün, ilk eğitim programını Udemy adlı online eğitim sitesinden Kadın saç kesimi üzerine “Profesyonel Saç Kesim Teknikleri - Uzayan Katlı & Graduasyon” adı altında yayınlamıştı. Şimdi ise erkek saç kesimi ile ilgili ikinci kursunu yayınlayan Ergün, uluslararası alanda tanınan bir eğitmen. Aynı zamanda ünlü kozmetik markalarının Avrupa ve Amerika’da benzerlerini yaptığı bu eğitimler Türkiye’de ise bir ilk. Ünlü kuaför eğitmeni, bu online eğitimlerde saç kesiminin detaylarını 19 yıllık bir eğitmenin titizliğiyle ile internet kullanıcılarına ulaştırıyor.

Bugüne kadar 3000 ‘den fazla kuaföre eğitim veren Sinan Ergün, profesyonel eğitimleri online ortama taşıma yolunda ilk adımı atmış görünüyor.

1.Pixie Saç Kesim: Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen modeldir. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.

2.Küt Kesim: Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri mevcuttur.

3.Katlı Saç Kesim: Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.

4.Undercut Saç Kesim: Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır. Bağlantılı modeller altlar ve üstler arasında geçiş bölümü oluşturularak kesilir. Bağlantısız modellerde de bu geçiş yoktur ve sert bir hat görüntüsü sağlanarak kesilir.

5.Kıvırcık Saç Kesim: Dalgalı / kıvırcık Saç Kesim gerçekleştirilirken saçın çok fazla efile makasıyla inceltilmemesi gerekmekte. Saçın genelinde yuvarlak hatlar belirlenmeli ve kat oranı tamamen dalgaların ve saçın yoğunluğuna göre sağlanmalıdır. Eğer çok yoğun ve dalgalı bir modele çok fazla kat sağlarsanız saç daha yoğun gözükecek ve misafirinizin kullanım rahatlığı bozulacaktır. Kıvırcık oranını arttırmak için burgu tekniği ile dalga içlerine dokular kazandırabilirsiniz.

6.Fresh Cut Saç Kesim: Doğal ve soft katlarla oluşturulan orta boy saç kesim modeli. Belli belirsiz saç içerisindeki katlar sayesinde saçın hareketleri artar özellikle dalgalı şekillendirmelerde kullanım süresi daha uzun olur. Dikkat edilmesi gereken noktalar, kat boyları belirlenirken kesim alanındaki yoğunluk ve katların düşüş noktaları.

7.Graduasyon Kesim: Belirli bir saç boyu aralığında arka bölümünde açı kullanarak yuvarlaklık elde edilmesi ile oluşan modeller bütünü. Saçta yoğunluk ve hacim görüntüsü artar.

8.Ustura Kesim Tekniği Kesim işlemi esnasında saça yıpranmış ya da doğal parçalanmış görüntüsü vermek için kullanılır. Uygulanacak saç ıslak olmalı, kuru saça uygulanmasını saçın pul tabakasına zarar vereceğinden önermiyorum.



Sinan Ergün Kimdir?

Saçı, sanatçısının yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

20 seneyi aşkın süredir profesyonel kuaförlük hizmeti sunan Ergün, Toni&Guy, London, Emre Ayaksız Hair Palace gibi İstanbul’un en seçkin kuaförlerinde hizmet vermiştir.

Aktif kuaförlük hizmetinin yanı sıra 2012 yılından itibaren Uluslararası Pivot Point firmasının Türkiye Genel Koordinatörü ve Saç Kesim Teknikleri Eğitmenliği görevinde bulunan Ergun, bu süreçte 2000’den fazla öğrenciye eğitim vermiştir. Birebir ve sınıf eğitimlerinde, 20 yıllık tecrübesi ile edindiği, kadın saç kesim, erkek saç ve sakal kesim konusundaki birikimlerini öğrencilerine aktarmaktadır.

Türkiye Yılın Kuaförü Ödülü'nün yanında, moda dergileri için hazırladığı kapak fotoğraf saçları, yarışma koçluğu, jüri üyelikleri, kariyer sohbetleri, sayısız workshop ve sahne şovları süreçlerinde kazandığı tecrübeleri ile tutkulu olduğu kuaförlüğe ve kuaförlük sektörüne farklı alanlarda katkıları olmuştur.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Türkiye’nin ilk online profesyonel saç kesim eğitim programı.

Uluslararası online eğitim platformu Udemy'nin ilk profesyonel kuaförlük eğitimi

Global markaların yurt içi ve Kıbrıs organizasyonlarında sahne şovları ve workshoplar

Wella işbirliği ile Erkek Berberleri Odası’nda 100 kuaföre “Look & Learn” eğitimi

Erkek Berberleri Odası için "Modern Kesim Teknikleri Eğitimi“

Pivot Point Türkiye ile lise ve üniversite düzeyinde kuaförlük ve güzellik bölümlerinde kuaför adaylarıyla kariyer sohbetleri

2012’den bugüne farklı şehirlerde 2000’den fazla kadın ve erkek kuaförüne Pivot Point Eğitimi

Çeşitli yarışmalarda dereceler

Moda sahnelerinde saç showları

Beauty Eurasia Kuaförlük ve Güzellik Fuarı'nda çeşitli yıllarda sahne showları

Hairİst 2012’de Yılın Kuaförü Ödülü

Hairİst 2013’te Pivot Point Uluslararası Art Direktörleri ile sahne şovu

Mesleki liselerde ve üniversitelerde sektör bağlantılı öğrenciler ile kariyer sohbetleri

Pivot Point Türkiye adına sosyal sorumluluk yararına sahne şovları

Her sene Yılın Kuaförü Ödülü için belirlenen ön elemelerde jürilik ve çeşitli illerde katılımcılara yarışma koçluğu

Wella Türkiye için FestiWella sahne şovu

Esquire dergisi kapak fotoğrafı saçı