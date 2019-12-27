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2020 Yeni yıl kutlamalarının merkezi Şişli olacak

Şişli Belediyesi tarafından beş gün boyunca Şişli’nin dört bir yanında “Komşularımızla Mutlu Yıllar” etkinlikleri düzenlenecek.

27 Aralık 2019 Cuma 18:06
2020 Yeni yıl kutlamalarının merkezi Şişli olacak

2020 Yeni yıl kutlamalarının merkezi Şişli olacak

Şişli Belediyesi tarafından beş gün boyunca Şişli’nin dört bir yanında “Komşularımızla Mutlu Yıllar” etkinlikleri düzenlenecek.

Işıklarla renklendirilen Şişli sokakları bu sene yeni yıl kutlamalarının merkezi olacak. Festival bandosu, kar korteji ve ışıklı kortej her gün sokakları gezerek Şişlilileri eğlenceye davet edecek.

Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez yerlerinden biri olan Abdi İpekçi Caddesi renkli günlerine geri dönecek. 27 Aralık Perşembe günü kurulan sahnede her gün saat 14.00’den akşam 21.30’a kadar canlı müzik ve DJ performansları gerçekleşecek. 31 Aralık akşamı ise tüm Şişlilerin katılımıyla yeni yılın ilk saatlerine kadar eğlence sürecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yılbaşı kutlamalarında da sokaklarda komşularıyla beraber olacak. Geri sayım ve kutlamalar eşliğinde yeni yıla büyük bir coşku ile adım atılacak.

Son Güncelleme: 27.12.2019 18:08
Anahtar Kelimeler:
ŞişliYeni Yıl Kutlamaları2020
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