3 bin yılda bir çiçek açan bitki Adıyaman'da ortaya çıktı



Uzakdoğulu budistleri sevindirecek haber Adıyaman Kahta'dan geldi. Üzüm tanesi üstünde açan çiçeğin 3 bin yılda bir açan Udumbara olduğu iddia edildi. Avatar olarak da bilinen çiçeğin çok sayıda değişimin habercisi olduğu inancı oldukça yaygın.



EFSANEYE GÖRE YENİ BİR KRAL DOĞACAĞINA İNANILIYOR

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi Küme Evler Mevki'inde bağda üzüm tanesinin üzerinde avatar olarak da bilinençiçeği görüldü. Kendilerine ait bağa üzüm toplamaya gelen zirai tekniker Ferit Güllü, daha önceden bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini üzüm tanesinin üzerinde açtığını fark etti.bağa üzüm toplama geldiği esnada çiçeği fark ettiğini ve bu çiçeği canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Budist inancına göre Udumbara çiçeği, varlığı milyonlarca yıl öncesine dayandığı, 3 bin yılda bir açtığı ve herhangi bir aksilik olmaması halinde ise aylarca yaşayabildiğine inanılır. Çapı 7 mm gövdesi ise 1 mm olan çiçeğin efsaneye göre yeni bir kral doğacağına işaret ettiğine inanılıyor. Ağaç dallarında veya meyvelerinde parazit olarak yetişen çiçek ile uzmanlar, udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.