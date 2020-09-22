Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

3 bin yılda bir çiçek açan bitki Adıyaman'da ortaya çıktı

Bazı Budist inancı sahiplerine göre bin yılda bir görülen Udumbara (Avatar) çiçeği Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görüldü

22 Eylül 2020 Salı 23:42
3 bin yılda bir çiçek açan bitki Adıyaman'da ortaya çıktı

3 bin yılda bir çiçek açan bitki Adıyaman'da ortaya çıktı


Uzakdoğulu budistleri sevindirecek haber Adıyaman Kahta'dan geldi. Üzüm tanesi üstünde açan çiçeğin 3 bin yılda bir açan Udumbara olduğu iddia edildi. Avatar olarak da bilinen çiçeğin çok sayıda değişimin habercisi olduğu inancı oldukça yaygın.


Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi Küme Evler Mevki'inde bağda üzüm tanesinin üzerinde avatar olarak da bilinen Udumbara çiçeği görüldü. Kendilerine ait bağa üzüm toplamaya gelen zirai tekniker Ferit Güllü, daha önceden bilgi sahibi olduğu Udumbara çiçeğini üzüm tanesinin üzerinde açtığını fark etti. Ferit Güllü, bağa üzüm toplama geldiği esnada çiçeği fark ettiğini ve bu çiçeği canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

EFSANEYE GÖRE YENİ BİR KRAL DOĞACAĞINA İNANILIYOR

Budist inancına göre Udumbara çiçeği, varlığı milyonlarca yıl öncesine dayandığı, 3 bin yılda bir açtığı ve herhangi bir aksilik olmaması halinde ise aylarca yaşayabildiğine inanılır. Çapı 7 mm gövdesi ise 1 mm olan çiçeğin efsaneye göre yeni bir kral doğacağına işaret ettiğine inanılıyor. Ağaç dallarında veya meyvelerinde parazit olarak yetişen çiçek ile uzmanlar, udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
UdumbaraAvatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül elleri çarşısı organik pazarda ekolojik ürünlerle yerini aldı
Gönül elleri çarşısı organik pazarda ekolojik ürünlerle yerini aldı
Azerbaycan'ın en iyi eğlence sitesi
Azerbaycan'ın en iyi eğlence sitesi
Nestlé Purina PetCare Canımız Sokakta Bootcamp fikir maratonunda yaratıcı fikirler birbiriyle yarıştı
Nestlé Purina PetCare Canımız Sokakta Bootcamp fikir maratonunda yaratıcı fikirler birbiriyle yarıştı
Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan esnafa siftah parası
Kırklareli Ülkü Ocakları'ndan esnafa siftah parası
İnternetten hastalık arama hastalığı | Siberkondri
İnternetten hastalık arama hastalığı | Siberkondri
Sarıyerli muhtarlara çocuklar için eğitim
Sarıyerli muhtarlara çocuklar için eğitim
Krediyi çekti, kazları tavukları ölüme terk etti
Krediyi çekti, kazları tavukları ölüme terk etti
Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali
Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor
Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı
Sivaslı'lar İstanbul'da dernek rekoru kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim