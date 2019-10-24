6 yaşındaki çocuğu ezen sürücüye 25 yıl hapis istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde haziran ayında, Samanlı Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol’a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ NİYE YAPAYIM?"

İHA'da yer alan habere göre küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı. Hülya A. hakkında ‘çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek’ suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra aracımla ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Evde eşimle konuştuktan sonra polise gittik. Ben dur kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım? Tahliyemi istiyorum” dedi.

ANNE VE BABA SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Hülya A.'nın sözleri üzerine anne Songül Şenol sanığa tepki gösterdi. Anne Songül Şenol ve baba İrfan Şenol, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.