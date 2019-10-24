Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100958
ALTIN
275.538
DOLAR
5.7480
STERLİN
7.4132
EURO
6.3996

6 yaşındaki çocuğu ezen sürücüye 25 yıl hapis istendi

Bursa’da aracıyla 6 yaşındaki Azed Şenol isimli çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan Hülya A., 25 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. 

6 yaşındaki çocuğu ezen sürücüye 25 yıl hapis istendi

Bursa’da aracıyla 6 yaşındaki Azed Şenol isimli çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan Hülya A., 25 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. 

24 Ekim 2019 Perşembe 11:09
6 yaşındaki çocuğu ezen sürücüye 25 yıl hapis istendi

6 yaşındaki çocuğu ezen sürücüye 25 yıl hapis istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde haziran ayında, Samanlı Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol’a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ NİYE YAPAYIM?"

İHA'da yer alan habere göre küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı. Hülya A. hakkında ‘çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek’ suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra aracımla ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Evde eşimle konuştuktan sonra polise gittik. Ben dur kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım? Tahliyemi istiyorum” dedi.

ANNE VE BABA SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Hülya A.'nın sözleri üzerine anne Songül Şenol sanığa tepki gösterdi. Anne Songül Şenol ve baba İrfan Şenol, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Levent Çezik'in acı günü | Ağbeyi Bülent Çezik vefat etti
Gazeteci Levent Çezik'in acı günü | Ağbeyi Bülent Çezik vefat etti
Kuru soğuklar ve kasım ayında kar yağışı geliyor
Kuru soğuklar ve kasım ayında kar yağışı geliyor
Kaza yapan kadın sürücü dehşet saçtı, levye ile saldırdı
Kaza yapan kadın sürücü dehşet saçtı, levye ile saldırdı
Umre Turu Acentası Seçiminde Neye Dikkat Edilmelidir?
Umre Turu Acentası Seçiminde Neye Dikkat Edilmelidir?
Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı
Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı
Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu
Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalle seferber oldu
Otomobil takla attı, 1 yaşındaki bebek yine de uyanmadı
Otomobil takla attı, 1 yaşındaki bebek yine de uyanmadı
Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
Sahiba Gökçen’de Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort