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A101'de 13 - 3 şubat haftası teknolojik ürünler ve fiyatları

Toshiba Smart TV’ler, LG Cep Telefonları ve daha onlarca teknoloji ürünü A101 mağazalarında uygun fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 08:34
A101'de 13 - 3 şubat haftası teknolojik ürünler ve fiyatları

A101'de 13 - 3 şubat haftası teknolojik ürünler ve fiyatları


 

9.000 şubesi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101 bu hafta da son derece geniş kapsamlı teknolojik ürünleri çok uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor. A101 marketleri, 13 Şubat’tan itibaren müşterilerine yine birbirinden uygun tekonoloji ürünleri sunuyor.

Televizyonunu yenilemek isteyenlere cazip fırsat…

Bu haftanın avantajlı teknolojik ürünlerinden biri, Toshiba 49” Ultra HD Smart Led TV.

Ücretsiz montaj hizmeti ile A101 müşterilerine 2.799 TL ’den sunulan ürün, dijital eğlence olanaklarından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için iyi bir tercih.

Bunun yanında 1.199 TL’den satışa sunulan HI-LEVEL 39” HD Uydu Alıcılı Led TV’de televizyonunu yenilemek isteyenler için cazip bir alternatif olarak A101 mağazalarında tüketiciler ile buluşuyor.

Üstün teknoloji ve şık tasarım LG Q60 cep telefonları…

13 Şubat haftası A101’in teknolojik fırsat ürünleri arasında yer alan LG Q60 cep telefonu şık tasarımı ve üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. 64 GB Dahili Hafıza, 6,26” HD + FullVision Ekran, 3 GB Ram, 2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi bulunan telefon 1.149 TL’den satışa sunuluyor. LG Q60 cep telefonu ayrıca 16 MP + 5 MP + 2 MP üçlü arka kamerası ve 13 MP ön kamerası ile kullanıcılarına muhteşem bir fotoğraf deneyimi yaşatıyor.

Piranha Bluetooth Kulaklık ve Karaoke Mikrofonlar…

Piranha Bluetooth Kulaklık sayesinde ellerinizi kullanmadan telefon görüşmesi yapmak ve müzik dinlemek çok rahat. Iphone ve Android uyumlu Piranha kulaklıklar bu hafta A101 mağazalarında 19,95 TL’den satışa sunuluyor.

Bluetooth bağlantılı, eko efektli, bas-tiz ses kontrollü, çift hoparlör çıkışlıPiranha Karaoke Mikrofonlar da 13-20 Şubat haftası teknoloji ürünleri içinde yer alıyor. Ses kayıt özelliği olan ve 59,95 TL den satılan mikrofonlar 2 yıl garantili.

Sadece bir yazıcı değil aynı zamanda fotokopi ve tarayıcı…

Canon E404 / E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı aynı zamanda fotokopi ve tarayıcı özelliklerine de sahip bir ürün. USB kablo hediyeli olarak 179 TL’ye satılan ürün 4800 dpi baskı çözünürlüğe ve fine kartuş teknolojisine sahip. Ürün, 2 yıl Canon Türkiye garantisi ile A101 müşterilerine sunuluyor.

HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek…

Haftanın cazip ürünlerinden biri de OTG desteği olan cihazlarla uyumlu ve 2 yıl garanti ile sunulan 64 GB Smart USB Bellek A101 mağazalarında 39,95 TL gibi son derece uygun bir fiyat ile tüketicilerle buluşuyor.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 9000 mağaza ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci şirketi olan A101 yaklaşık 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncüsü olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında yer alan A 101 "Yüksek indirim" konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.

Son Güncelleme: 17.02.2020 08:42
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