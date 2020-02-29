

Abonelik bitiminde cihaz iadesi nasıl olmalı?



İnternet servis sağlayıcıları ile DigiTürk, TiviBu, BeinSports gibi tv platformlarının abonelik bitiminde, uydu cihazları, modem ve uzaktan kumanda gibi cihazların geri iadesinde ortaya çıkan sorunlar nasıl çözülür?

İnternet sağlayıcıları ve TV platformları, aboneliklerini sonlandıran kullanıcılardan modem, uydu cihazı, kumanda gibi ekipmanları şubelerine teslim etmesini istiyor. Şirketler, teslim edilmeyen cihazlar olduğunda ise yüksek bedelli faturalandırma yapıyor. Avukat Cevat Kazma, sürecin tüketici mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, cihazların kullanıcı tarafından teslim edilmek zorunda olmadığını ve tahsil edilen cihaz bedellerinin fahiş bedeller olduğunu söylüyor.



İnternet servis sağlayıcıları ve TV platformları, abonelik esnasında kullanıcılara sağladığı modem, uydu cihazı, kumanda gibi ekipmanları abonelik sonlandırıldığında şubelerine teslim edilmesini istiyor. Cihazlar iade edilmez ise kullanıcılara yüksek bedelli faturalar gönderiliyor. Kullanıcılardan, icralık olan da var.



Bu durumun tüketici mevzuatına aykırı olduğunu açıklayan Avukat Cevat Kazma, abonelik esnasında verilen cihazların servis sağlayıcılar tarafından adresten alınması gerektiğini ve ilgili abonelik sözleşmelerinde cihaz bedellerine ilişkin net bir bilgi olmadığını, firmaların diledikleri tutarlarda faturalandırma yaptıklarını belirtti. Eğer kullanıcı faturalarını bir kredi kartına bağladıysa, bu tutar da kredi kartından tahsil ediliyor.



Avukat Cevat Kazma, bu ödemeleri yapan kişilerin tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurarak ödedikleri bedelleri geri alabileceği uyarısında bulundu.

İhtarname gönderildi, cihazları şirket yerinde teslim aldı



Kendisinin de benzer bir durumla karşılaştığını belirten Avukat Cevat Kazma, “Aboneliğim sona erdiğinde, servis sağlayıcıdan ‘abonelik esnasında tarafınıza sunulan uydu cihazını şubemize teslim edin, aksi takdirde cihaz bedeli olarak tarafınızdan 1.800₺ tahsil edilecektir.’ uyarısı geldi. Şirket bir süre sonra da fatura ödemek için tanımladığım kredi kartımdan 1.800₺ çekti. Buna karşılık abonelik sözleşmesinde cihaz iadesiyle ilgili böyle bir bilgilendirmenin olmadığını, cihazın kendilerinin getirip kurduğunu, sözleşme sonlandırmada da adresten teslim alınması gerektiğini ve cihaz bedelinin de fahiş olduğunu yazılı olarak iade-i taahhütlü mektup ile gönderdiğim ihtarnamede belirttim.” dedi.



Şirket bu ihtarname üzerine, cihazı Cevat Kazma’nın adresinden teslim aldığı gibi kredi kartından tahsil ettiği tutarı da nakit olarak hesabına gönderdi.

Tüketiciler, abonelik sonlandırmada zorluk yaşıyor



Şirketlerin, tüketicilere abonelik sonlandırma işlemlerinde zorluk yaşattığına dikkat çeken Cevat Kazma, “Abone olma aşamasında her türlü kolaylığı anında sağlayan şirketler ki; bu abonelikleri artık internet üzerinden dakikalar içerisinde yapabiliyorsunuz; aboneliğini sonlandırmak istediğinizde bunu telefon üzerinden yapamayacağınızı, teknik servise gitmeniz gerektiğini belirtiyor. Tüketiciler uzun süre hizmet alımını sonlandırmak için uğraşıyor. Şirketler aboneyi içeride tutabilmek adına süreci uzatıyor” diye konuştu.



Avukat Cevat Kazma, tüketicilere uyarıda da bulundu, “Cihazlar, ilgili firmanın şubesine veya teknik servisine verildiğinde iade alındığına dair herhangi bir evrak verilmiyor. Bu durum kimi zaman iade edilmesine rağmen cihaz bedellerinin kredi kartından veya icra yoluyla tahsil edilmesine neden oluyor. Tüketici cihazı iade ettiğini bile kanıtlayamıyor. Kaldı ki cihazların başkası tarafından bile iadesine izin verilmiyor mutlaka abone olan kişinin bizzat getirmesi isteniyor. Yaşanan bu durum dahi tüketiciye ciddi anlamda zorluklar yaşatıyor.”