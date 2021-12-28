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Aç kalan tilkilere kafeteryanın kapısını açtı

Rize'de yaylada kafe işleten Hasan Osmanoğlu, doğada aç kalan iki tilkiyle kurduğu dostluk sosyal medyada günün konusu oldu.

28 Aralık 2021 Salı 11:59
Aç kalan tilkilere kafeteryanın kapısını açtı

Aç kalan tilkilere kafeteryanın kapısını açtı



Doğal güzelliği ve muhteşem atmosferiyle ünlü Ayder Yaylası, iki tilki ile bir kafe işletmecisinin dostluğuna tanık oluyor. Tilkileri besleyen Hasan Osmanoğlu'nun o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi gördü.


Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Hasan Osmanoğlu’nun 5 ay önce beslemeye başladığı tilkiler işletmenin önünden ayrılmıyor.

Tilkiler, müşteriler gidince kafeye gelip yiyecek bekliyor. Pamuk adı verdiği bir tilkiye, "Kahve mi yapayım, çay mı? Karnın açsa muhlama edeyim yayla yağıyla" diyen Osmanoğlu, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Osmanoğlu’nun tilkiyle kurduğu bağ, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kafeye gelen tilkileri sevip onları besleyen Osmanoğlu, "İlk tilki 5 ay önce geldi. Yemek yedirdim, sonraki günlerde yine geldi. Pamuk adını verdiğim tilkiyle sohbet ettim, şimdi onu sevebilecek kadar yanıma yaklaşıyor. Sonra diğer tilki de geldi. Etraf sessizleşince buraya gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayder YaylasıÇamlıhemşin
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