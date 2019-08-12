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Acemi kasap rekoru bu yıl da İstanbul'un

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye genelinde acemi sakar kasap dehşeti yaşandı. Kurban yerine kendini kesen 5 bin 341 kişi hastaneye koşarken büyük bölümü ilk tedavilerinin ardından evine gönderildi.

Acemi kasap rekoru bu yıl da İstanbul'un

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye genelinde acemi sakar kasap dehşeti yaşandı. Kurban yerine kendini kesen 5 bin 341 kişi hastaneye koşarken büyük bölümü ilk tedavilerinin ardından evine gönderildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:00
Acemi kasap rekoru bu yıl da İstanbul'un

Acemi kasap rekoru bu yıl da İstanbul'un

Acemi kasap dehşetinde bu yıl İstanbul rekor kırdı. Bin 368 vatandaş kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelik oldu. Kocaeli ise 449 yaralama olayı ile ikinci sırayı alırken, komşusu Sakarya 3. sıraya 222 vatandaşın hastanelik olmasıyla yer aldı. Sakar kasaplar sıralamasında Rize 4. sırada yer aldı. Rize'de 172 vatandaş acil servislere gelerek tedavi oldu. 


Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 5 bin 341'i buldu.
İstanbul'da, kurban keserken yaralanan bin 358 vatandaş hastanelere başvurdu. 

Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edilirken, ağır yaralanan 26 kişi ameliyata alındı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 87 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Bursa'da 258, Kütahya'da 75, Balıkesir'de 117, Çanakkale'de 11, Bilecik'te 22 ve Yalova'da 20 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu. Sakarya'da 222, Bolu'da 35, Düzce'de 120, Karabük'te 15, Kocaeli'de 449, Zonguldak'ta 53 ve Bartın'da 22 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Samsun'da 68, Çankırı'da 20, Tokat'ta 107, Kastamonu'da 30, Çorum'da 47 ve Amasya'da 65 kişi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı. Vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Trabzon'da 25, Ordu'da 99, Rize'de 172, Giresun'da 59, Gümüşhane'de 13, Bayburt'ta 42 ve Artvin'de 18 vatandaş, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaralanarak hastanelerde tedavi gördü. Erzurum 75, Kars'ta 80, Ağrı'da 35, Erzincan'da 26, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 kişi de kurban kesimi sırasında yaralandı.

Kayseri'de 135, Sivas'ta 80, Kırıkkale'de yaklaşık 60 ve Yozgat'ta 21 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu. Gaziantep'te 87, Şanlıurfa'da 132, Malatya'da 40, Kilis'te 37, Adıyaman'da 20 ve Kahramanmaraş'ta 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Mersin'de 150, Osmaniye'de 67, Adana'da 113, Hatay'da 95 kişi, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaşanan yaralanmalar sebebiyle soluğu hastanede aldı. İzmir'de 22, Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa'da 70, Aydın'da 60 kişi, kurban kesimi sırasında hayvan darbesi ve kesici aletlerle ya da kesim sonrası et doğrarken yaralandı.

Antalya'da 89, Van'da 20 kişi, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servislere koştu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Acemi kasaplar ortalığı kan gölüne çevirdi
Acemi kasaplar ortalığı kan gölüne çevirdi
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu (3)
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu (3)
Yozgat'ta acemi kasaplar hastanelik oldu
Yozgat'ta acemi kasaplar hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelere koştu
Afyonkarahisar'da acemi kasaplar hastanelere koştu
Acemi kasaplar hastaneye akın etti (2)
Acemi kasaplar hastaneye akın etti (2)
Kocaeli ve Sakarya'da acemi kasaplar yine kendilerini kesti
Kocaeli ve Sakarya'da acemi kasaplar yine kendilerini kesti
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