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Afet Yönetim Uzmanı | Afetzede devlete yük olmasın

Türkiye sarsıldı, 10 ilde 13.5 milyon insan afet bölgesinde kara kış koşullarında hayatta kalma savaşı verirken afet yönetim uzmanının sözleri duyanları şoke etti

08 Şubat 2023 Çarşamba 08:21
Afet Yönetim Uzmanı | Afetzede devlete yük olmasın

Afet Yönetim Uzmanı | Afetzede devlete yük olmasın



Kar ve soğuk altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca deprem mağduru insan kendilerine yardım eli uzatılmasını beklerken Afet Yönetim Doç. Dr. Serpil Gergedan katıldığı haber programında "Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı" şeklindeki sözleri duyanları hayrete düşürdü.

Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan, depremzedelerin devlete yük olmaması, kendi başının çaresine bakması gerektiğini savundu.

Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşarken, Habertürk’te konuşan Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan'dan skandal bir açıklama geldi.


Gerdan, “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altnda değilse kendi başının çaresine bakması gerekir.” diye konuştu.
 

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