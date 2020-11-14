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Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:54
Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

   Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.Corona virüsü tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" sözleriyle duyurdu.

   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, “Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim.Güzel bir insanı kaybettik.  Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin” dedi.

   İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız” paylaşımında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
I Ahmet Kekeç
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