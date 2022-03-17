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AKOM'dan kar uyarısı | Yola çıkmadan dikkat

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgeleri yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

17 Mart 2022 Perşembe 23:56
AKOM'dan kar uyarısı | Yola çıkmadan dikkat

AKOM'dan kar uyarısı | Yola çıkmadan dikkat


Kar yağışlarına karşı halkı uyaran AKOM’un verilerine göre 18 Mart Cuma günü itibarıyla il genelinde kar yağışları bekleniyor. 19 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla kar yağışlarının yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul’un yoğun yaşadığı ilçelerde kar kalınlığının 3-7 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde ise 15-25 cm’e ulaşması öngörülüyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. AKOM yetkilileri vatandaşı soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Beraberinde 18 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor. 

AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: “Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
AKOM
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