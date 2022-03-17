AKOM'dan kar uyarısı | Yola çıkmadan dikkat
Kar yağışlarına karşı halkı uyaran AKOM’un verilerine göre 18 Mart Cuma günü itibarıyla il genelinde kar yağışları bekleniyor. 19 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla kar yağışlarının yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul’un yoğun yaşadığı ilçelerde kar kalınlığının 3-7 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde ise 15-25 cm’e ulaşması öngörülüyor.
AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: “Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.”