AKOM duyurdu | Sağanak yağmur geçişleri uyarısı

Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli şekilde (20-45km/s) esmeye devam edeceği ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü tekrardan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre; İstanbul’da yağışların gün boyu devam etmesi ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 14-18 DERECE ARALIĞINDA SEYREDECEK

Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuvvetli şekilde (20-45km/s) esmeye devam edeceği ve beraberinde il genelinde kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 17 Mayıs'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 18-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.